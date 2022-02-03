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Nene comemora vitória e alcança a marca 51 gols com a camisa do Vasco: 'É uma honra muito grande'

Meio-campista comandou o triunfo cuz-maltino por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu, em São Januário. Ele afirmou que a equipe irá evoluir com mais entrosamento ao longo do ano...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 00:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 00:30
Diante da torcida, o Vasco voltou a vencer em São Januário, algo que não acongtecia desde o dia 16 de outubro. A equipe marcou três gols, mas sofreu no fim ao tomar dois gols do Nova Iguaçu. Destaque da partida, Nene balançou a rede duas vezes e atingiu a marca de 51 gols com a camisa cruz-maltina. O meia celebrou o feito e disse que a equipe irá evoluir com mais entrosamento. Embed dos gols: - Cheguei a mais de cinquenta gols com a camisa do Vasco. Para mim é uma honra muito grande. Muito feliz em marcar mais um pouco meu nome na história desse clube tão grande - vibrou o meio-campista, e emendou:
- A ideia é a gente sempre ganhar, principalmente em casa. Sabíamos que era muito importante começar bem o campeonato para não dar brecha e realmente estou muito feliz e motivado. Espero conseguir ajudar o Vasco a conquistar todos os objetivos deste ano - disse.
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Com o triunfo, o Gigante da Colina soma sete pontos e divide a liderança da competição com o Flamengo. Ao ser perguntado sobre o pix de Raniel, Nene brincou e disse que deu um passe para o atacante no primeiro tempo, mas ele desperdiçou. Os dois marcaram três gols e dividem a artilharia do Estadual.
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- Eu quis me consagrar no primeiro tempo, dei o passe para ele (Raniel), mas não saiu o gol. O importante era a vitória. Acho que a gente não precisava ter sofrido no final. Demos uma relaxada depois do terceiro gol, faltando pouco tempo. Então, a gente sabe que não pode dar mole nenhum segundo, pois o campeonato é difícil. Os time são perigosos. Mas feliz com os três pontos e com os gols - afirmou, e completou:
- Acho que no primeiro jogo estávamos um pouco ansiosos. Começamos desorganizados e depois melhorou. Mas hoje foi diferente, estávamos organizados o tempo todo e fomos para cima deles. Sofremos com os gols, mas estivemos mais organizados e cada vez iremos nos entrosar mais, pois ainda é o terceiro jogo. Parabéns e cada jogo a gente está crescendo - acrescentou.
+ ATUAÇÕES: Nene e Raniel comandam vitória do Vasco sobre o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca
O Vasco volta a campo neste domingo, às 15h30, diante do Madureira, no Estádio Conselheiro Galvão. O duelo é válido pela quarta rodada do Cameponato Carioca - Taça Guanabara.
Crédito: NenemarcoudoisgolsnavitóriasobreoNovaIguaçupeloCampeonatoCarioca(RafaelRibeiro/Vasco

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