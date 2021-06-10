Nene comemora golaço em classificação do Fluminense, mas reconhece: 'Demos uma relaxada'

O Fluminense acabou derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1, nesta quinta-feira, mas garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil por ter conquistado uma vantagem de 2 a 0 em casa. O gol que assegurou a vaga foi uma bela cobrança de falta de Nene, que abriu o placar do confronto. Após o jogo, o atleta comemorou, mas reconheceu que a equipe relaxou.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
- A gente sabia da dificuldade, têm uma maneira específica de jogar, uma pressão muito grande. Demos uma relaxada depois do gol, mas era normal a pressão deles. Foi um bom jogo, o importante é a classificação - afirmou o meia.
Os duelos da próxima fase ainda serão definidos por sorteio. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, novamente no Estádio Nabi Abi Cheidi. O duelo será às 20h30 (de Brasília).