Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nene comemora golaço em classificação do Fluminense, mas reconhece: 'Demos uma relaxada'
futebol

Nene comemora golaço em classificação do Fluminense, mas reconhece: 'Demos uma relaxada'

Meia marcou o único gol do Tricolor, que sofreu a virada, mas avançou às oitavas de final da Copa do Brasil...

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 23:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2021 às 23:50
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense acabou derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1, nesta quinta-feira, mas garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil por ter conquistado uma vantagem de 2 a 0 em casa. O gol que assegurou a vaga foi uma bela cobrança de falta de Nene, que abriu o placar do confronto. Após o jogo, o atleta comemorou, mas reconheceu que a equipe relaxou.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
​- A gente sabia da dificuldade, têm uma maneira específica de jogar, uma pressão muito grande. Demos uma relaxada depois do gol, mas era normal a pressão deles. Foi um bom jogo, o importante é a classificação - afirmou o meia.
Os duelos da próxima fase ainda serão definidos por sorteio. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, novamente no Estádio Nabi Abi Cheidi. O duelo será às 20h30 (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados