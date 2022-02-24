Nene celebra bom início de ano no Vasco, mas ressalta: 'Estamos construindo um time forte'

Longevidade e artilharia. Aos 40 anos, Nene é um dos artilheiros do Vasco no início de ano e também do Campeonato Carioca. O camisa 10 do Cruz-Maltino vive começo de temporada positivo no âmbito pessoal. Contudo, ele prega que o principal é o sucesso do time, que está com a vaga para a semifinal do Estadual praticamente garantida.- Fico feliz com esse momento. Não esperava fazer tantos gols logo no início, mas o mais importante é que estamos construindo um time forte tecnicamente e aguerrido, que não desiste. Que conquistemos todos os nossos objetivos esse ano - projetou.

O craque do Vasco tem como principal missão nesta temporada guiar o time na luta pelo acesso à Série A. E se anima ao ver jogadores até 20 anos mais novos do que ele, que costuma brincar sobre querer passar a idade com a qual Zé Roberto jogou até parar: 43 anos.

- Não tem muitos jogadores na minha idade que jogam no nível de intensidade que eu estou conseguindo ainda jogar, ajudar. Mas o principal é o amor pelo que eu faço. Sempre falo isso. Foi um propósito de vida e uma bênção poder fazer o que eu amo, que é jogar bola, mudar totalmente de vida a minha família - analisou, antes de emendar:

- E já está acabando, então procuro sempre ver o lado positivo. Gosto de desafios, sou um cara muito competitivo, me motiva ser referência da molecada. Imagina jogar com um cara que fala que você é o ídolo dele. O (Gabriel) Pec tem foto nossa na minha primeira passagem, ele era uma criança ainda. Você ver o brilho nos olhos de um cara que está comigo, da idade do meu filho, falar para você essas coisas... me motiva muito ser referência para eles, ser inspiração - afirmou.

-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

Nene deverá estar em campo neste sábado, no clássico com o Fluminense. Será o reencontro do meio-campista com o último clube que defendeu antes de voltar a São Januário.