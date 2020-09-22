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Nenê brinca sobre meta de gols e opina sobre dupla com Ganso: 'Podemos ser muito competitivos'

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, meia se diz mais motivado devido à meta de gols e fala sobre colega meio-campista: 'Os dois estando bem, o Fluminense ganha'...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 12:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 12:58
Crédito: 'Depende muito da situação do jogo, mas quando se apresentar essa possibilidade, podemos ser muito competitivos sim', disse Nenê sobre Paulo Henrique Ganso (Reprodução / FluTV
O tom descontraído marcou a entrevista coletiva online de Nenê, exibida pela FluTV no início da tarde desta terça-feira. O jogador de 39 anos não escondeu sua felicidade por estar em um bom momento e brincou com a chance de ultrapassar sua melhor temporada como artilheiro (ele, que atualmente está com 17 gols marcados pelo clube, está a dez de igualar os 27 que fez no PSG na temporada 2010/2011).
- Não passava pela minha cabeça, mas agora começa a passar sim. Faltam dez gols para acontecer (risos). Agora, não é uma coisa que eu quero muito. Mas com certeza, vou ficar feliz se eu conseguir - e emendou:
- Pô, já estou com quase 40 anos (risos). Seria uma marca bacana, histórica, e é um motivo a mais para manter meu nível alto - completou.
Nenê opinou sobre um velho enigma em relação à montagem do meio tricolor. Depois de Ganso ter feito uma boa partida no revés por 1 a 0 sobre o Sport, o jogador de 39 anos disse que há espaço para ambos na equipe de Odair Hellmann.
- Às vezes não entendo. Normal, até porque somos, entre aspas, dois meias-esquerdas, mas ele tem uma característica muito mais de vir buscar a bola, vimos isso no último jogo. É um cara de muita qualidade de passe. Eu até gosto também, mas prefiro ficar mais perto do gol, dar o último passe, finalizar... É mais essa a diferença de característica - afirmou.
Em seguida, Nenê assegurou que há condições do Tricolor das Laranjeiras manter seu bom desempenho.
- Os dois estando bem, quem ganha é o Fluminense. Não acho que o verdadeiro torcedor do Fluminense ache isso. É uma coisa que vem mais de torcedores que não enxergam o dia a dia, é mais coisa de Internet. Daria sim para o time ser competitivo - mas, em seguida, fez uma ressalva:
- Depende muito do jogo, estilo de jogo, de como o jogo se apresenta, mas pode acontecer. Contra o Moto Club ele entrou logo e jogamos muito bem, conseguimos a virada. Depende muito da situação do jogo, mas quando se apresentar essa possibilidade, podemos ser muito competitivos sim - complementou.

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