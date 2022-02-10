Nene alcança a marca de 150 jogos e 52 gols pelo Vasco: 'Marcar meu nome na história não tem preço'

Com o gol desta noite, o camisa 10 alcançou a marca de 52 tentos com a camisa do Vasco, ficando atrás apenas do Romário, que tem 131. Ao ser perguntado, o meia brincou e disse que é impossível atingir a marca do baixinho.

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- Impossível passar o Romário. Eu nem sou atacante, sou meia-atacante. Romário é um fenômeno, ídolo. Mais de 100 não tem como. Eu chegar em segundo já estou feliz, é um honra estar jogando tantos jogos com essa camisa e estar podendo marcar meu nome na história isso não tem preço - disse