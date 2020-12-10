Neilton sustenta bons números individuais em campo pelo Coxa

Crédito: Divulgação/Coritiba

O aproveitamento individual de Neilton chama a atenção no Coritiba: os números do time são melhores quando o atacante está em campo. Ainda conquistando seu espaço no Coxa, o aproveitamento do jogador chega a 55% no alviverde.

Nesta temporada, o atacante soma 12 jogos pelo Coritiba, todos pelo Brasileirão, sendo sete como titular e cinco como reserva, entrando durante o andamento da partida. No total, são 624 minutos em campo, sendo quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

No entanto, considerando os momentos em que Neilton esteva em campo, os números mudam para cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. Além disso, o saldo de gols também muda: no geral, considerando o resultado real dos jogos em que participou, foram 14 gols pró e 15 gols contra. Em uma conta com apenas os minutos em que o atacante esteve em campo, são 9 gols pró e 6 gols contra.