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futebol

Neilton sustenta bons números individuais em campo pelo Coxa

Buscando o aumento da minutagem em campo, o atacante tem bom aproveitamento
individual no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 17:24

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 17:24

Crédito: Divulgação/Coritiba
O aproveitamento individual de Neilton chama a atenção no Coritiba: os números do time são melhores quando o atacante está em campo. Ainda conquistando seu espaço no Coxa, o aproveitamento do jogador chega a 55% no alviverde.
Nesta temporada, o atacante soma 12 jogos pelo Coritiba, todos pelo Brasileirão, sendo sete como titular e cinco como reserva, entrando durante o andamento da partida. No total, são 624 minutos em campo, sendo quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.
No entanto, considerando os momentos em que Neilton esteva em campo, os números mudam para cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. Além disso, o saldo de gols também muda: no geral, considerando o resultado real dos jogos em que participou, foram 14 gols pró e 15 gols contra. Em uma conta com apenas os minutos em que o atacante esteve em campo, são 9 gols pró e 6 gols contra.
O Coritiba volta a campo neste domingo, às 18h15, contra o Sport na Ilha do Retiro.

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