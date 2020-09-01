Neilton comenta reencontro com o Botafogo: 'Partida diferente'

Crédito: Divulgação/Coritiba

A partida entre Botafogo e Coritiba, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá alguns reencontros. O duelo desta quarta-feira no Estádio Nilton Santos, às 20h30, marca o retorno de Neilton ao estádio do Alvinegro, clube que defendeu em 2015 e 2016.

Reforço do Coritiba durante a paralisação das competições por conta do novo coronavírus, o atacante é uma das armas da equipe comandada por Jorginho para a partida contra o Alvinegro. Ao LANCE!, o atacante comentou com carinho sobre o Botafogo.

Será especial reencontrar o Botafogo, clube pelo qual vivi tantos momentos bons e fiz muitos amigos. Certeza de que será um partida diferente pra mim, mas vou entrar em campo buscando fazer meu trabalho em campo e conquistar mais 3 pontos. Vamos respeitá-los, mas impor o nosso jogo. Viemos de duas vitórias seguidas e essa partida é importante para mantermos o nível e a sequência de bons desempenhos no campeonato - afirmou o atacante.