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futebol

Neilton comenta reencontro com o Botafogo: 'Partida diferente'

Atacante, recém-contratado pelo time alviverde, vai enfrentar o Alvinegro nesta quarta-feira; atleta defendeu o Glorioso em 2015 e 2016...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 16:29

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 16:29
Crédito: Divulgação/Coritiba
A partida entre Botafogo e Coritiba, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá alguns reencontros. O duelo desta quarta-feira no Estádio Nilton Santos, às 20h30, marca o retorno de Neilton ao estádio do Alvinegro, clube que defendeu em 2015 e 2016.
Reforço do Coritiba durante a paralisação das competições por conta do novo coronavírus, o atacante é uma das armas da equipe comandada por Jorginho para a partida contra o Alvinegro. Ao LANCE!, o atacante comentou com carinho sobre o Botafogo.
Será especial reencontrar o Botafogo, clube pelo qual vivi tantos momentos bons e fiz muitos amigos. Certeza de que será um partida diferente pra mim, mas vou entrar em campo buscando fazer meu trabalho em campo e conquistar mais 3 pontos. Vamos respeitá-los, mas impor o nosso jogo. Viemos de duas vitórias seguidas e essa partida é importante para mantermos o nível e a sequência de bons desempenhos no campeonato - afirmou o atacante.
Nas duas temporadas no Alvinegro, Neilton teve 72 partidas e marcou 18 gols, conquistando a Série B em 2015.

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