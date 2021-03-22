Negócio fechado! Botafogo aluga instalações do CEFAT para as categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20

Crédito: Divulgação/Botafogo

Na tarde desta segunda-feira, o Botafogo firmou um acordo com o Centro de Formação de Atletas Trops (CEFAT), que prevê o aluguel das instalações do espaço para a realização das atividades das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Agora, toda a estrutura do Centro estará a disposição dos jovens desta categoria.

O CEFAT, que está localizado em Várzea das Moças, em Niterói, é parceiro de anos do clube de General Severiano e já recebeu, em duas ocasiões, o time profissional. O Centro é considerado um aliado importante também na descoberta de novos talentos, uma vez que é utilizado como um núcleo oficial de escolinhas do clube na região.+ Chamusca revela que Botafogo está buscando a contratação de um 'extremo'Em reunião realizada na sede de General Severiano, o Presidente Durcesio Mello - acompanhado pelo Gerente da Base, Tiano Gomes - o contrato de dois anos foi assinado. O estádio de Caio Martins seguirá sendo utilizado pelas categorias menores do clube.- Oferecer a melhor estrutura para os nossos jovens talentos é um esforço permanente da gestão. O CEFAT é reconhecido pelo seu nível de excelência e estamos convictos de que os impactos da mudança no desenvolvimento dos atletas serão imediatos - destacou o Presidente Durcesio Mello.

- É uma enorme felicidade para a gente anunciar o CEFAT como Centro de Treinamento para a nossa base. É um local que possui uma estrutura de alto nível e vai nos dar um salto de qualidade na formação de atletas, além de já possuir uma identidade conosco - celebrou Tiano Gomes, Gerente Geral das categorias de base, que conitnuou.

- Agradeço todo o empenho da diretoria, em especial ao presidente Durcesio Mello, que entendeu a importância, nos deu suporte e tornou esse acordo viável. Vamos trabalhar muito para elevar o nível dos nossos jovens para entregá-los ainda mais preparados para o futebol profissional. -CONFIRA A NOTA DIVULGADA PELO BOTAFOGO NA ÍNTEGRA

"Com o intuito de oferecer uma estrutura de alto nível para a formação de jovens talentos na base, o Botafogo firmou, na tarde desta segunda-feira (22/03), acordo com o CEFAT (Centro de Formação de Atletas Trops), que prevê o aluguel das instalações do espaço para a realização das atividades das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20.

Em reunião realizada na sede de General Severiano, o Presidente Durcesio Mello — acompanhado pelo Gerente da Base Tiano Gomes — assinou o contrato da nova casa da base alvinegra. Toda a estrutura do CT estará à disposição para o uso da garotada. O vínculo é, inicialmente, de dois anos. O Estádio de Caio Martins seguirá sendo utilizado pelas categorias menores.

"Oferecer a melhor estrutura para os nossos jovens talentos é um esforço permanente da gestão. O CEFAT é reconhecido pelo seu nível de excelência e estamos convictos de que os impactos da mudança no desenvolvimento dos atletas serão imediatos", destacou o Presidente Durcesio Mello.

"É uma enorme felicidade para a gente anunciar o CEFAT como Centro de Treinamento para a nossa base. É um local que possui uma estrutura de alto nível e vai nos dar um salto de qualidade na formação de atletas, além de já possuir uma identidade conosco. Agradeço todo o empenho da diretoria, em especial ao presidente Durcesio Mello, que entendeu a importância, nos deu suporte e tornou esse acordo viável. Vamos trabalhar muito para elevar o nível dos nossos jovens para entregá-los ainda mais preparados para o futebol profissional", celebrou Tiano Gomes, Gerente Geral das categorias de base.

Parceiro de anos do Glorioso, o CEFAT/TROPS está localizado em Várzea das Moças, em Niterói, já recebeu a equipe profissional do Alvinegro em duas ocasiões e é um aliado importante também na descoberta de novos talentos, atuando como um núcleo oficial de escolinhas do Clube na área. Matheus Nascimento, atacante da equipe profissional de apenas 17 anos e convocado constantemente para as Seleções de base, deu os seus primeiros chutes por lá e é um exemplo de sucesso oriundo desta parceria.

O CEFAT

Gerido pela Coordenadora do TROPS Vanessa Tristão, o CEFAT ocupa cerca de 80 mil m² e possui três campos de futebol, sendo dois com as dimensões oficiais estabelecidas pela FIFA e um campo de aquecimento, além de uma infraestrutura especialmente implantada para oferecer as melhores condições de preparação. Uma série de comodidades, como piscina, caixa de areia, arquibancada para mil pessoas, academia, sala de imprensa, gerador de emergência, estacionamento privativo e para convidados, estão disponíveis no local.

O empreendimento localiza-se em uma zona urbana e boa parte do seu entorno constitui-se Área de Preservação Permanente do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Este isolamento natural garante aos atletas o privilégio de um ambiente tranquilo e saudável.

ESTRUTURA DO CEFAT:

- 2 campos oficiais (105m X 68m sendo 1 com grama "Esmeraldas" e o outro com grama "Bermudas Celebration")- 1 campo reduzido, com grama "Bermudas Celebration"- 6 vestiários- Sala Multimedia- Salão para Fisioterapia e/ou Musculação- Piscina- Área de Churrasqueira- 17 Suítes climatizadas para até 4 pessoas- 6 suítes para até 2 pessoas- Área de Convivência de 280m2- Cozinha Industrial- Lavanderia- Caixa de Areia- Estacionamento- Mezanino para filmagem nos dois campos oficiais- Arquibancada coberta- Bar para o Publico- Banheiros para o Público