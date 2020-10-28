Negócio entre Cruzeiro e Internacional pelo meia Maurício trava e dirigente explica o motivo

A negociação entre Cruzeiro e Internacional, que deseja contratar o meia Maurício, de 19 anos, revelado na base azul, está travada. E, o motivo seria o vazamento de informações na transação. Assim justificou o diretor de futebol do Colorado, Rodrigo Caetano. -Quando estamos em curso com uma negociação, há um zelo enorme pela informação. Os repórteres vasculham isso e se torna público, entram concorrentes. Se entram concorrentes, não é o Internacional que possui a melhor ou a maior artilharia no mercado para buscar jogadores deste nível. Essa negociação tinha chance, mas hoje é reduzida a quase zero- disse Caetano em entrevista à Rádio Gaúcha. A negociação estava sim em andamento, quando a Rádio Guaíba, também de Porto Alegre, noticiou que o jogador da Raposa estava bem encaminhado para integrar o elenco do Inter. O staff de Maurício lamentou o vazamento da informação, pois teme que possa haver uma pressão do torcedor cruzeirense pela permanência do atleta. O negócio entre gaúchos e mineiros envolvia a simples troca do atacante William Pottker, pouco aproveitado no Internacional, por Maurício. O Cruzeiro não receberia qualquer compensação financeira e manteria um percentual do jogador caso houvesse uma venda futura. Maurício chegou ao Cruzeiro em 2018, emprestado pelo Desportivo Brasil para o time sub-20. AS boas atuações o fizeram ser promovido em 2019 e adquirido em definitivo junto ao clube paulista. Em 2020, havia a esperança de mais boas atuações, mas o meia não tem correspondido, o que pode ter colaborado para que o time celeste pensasse na troca por Pottker. O meia tem 41 jogos pela equipe profissional e marcou seis gols. Já a vinda de William Pottker tem sido ventilada pelo clube desde setembro, quando a Raposa tentou fazer o negócio, mas esbarrou em questões financeiras. O atacante tem contrato com a equipe gaúcha até 31 de maio de 2021. Outra possível contra para a contratação de Pottker é que ele tem sofrido constantes lesões, o impedido de jogar com frequência. Em 2020, ele fez apenas um gol e jogou apenas 15 vezes, sendo seis como titular.