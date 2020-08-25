Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Negociado com a Europa, Flávio se despede do Bahia na rede social

Vendido ao Trabzonspor-TUR, o volante garantiu que vai continuar como torcedor do Esquadrão de Aço...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 16:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2020 às 16:37
Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia
Chegou ao fim a passagem do volante Flávio pelo Bahia. Após a oficialização do Tricolor que o atleta foi negociado com o Trabzonspor-TUR, o volante utilizou a rede social para se despedir dos torcedores.Em mensagem emocionada, Flávio agradeceu a oportunidade que recebeu no Esquadrão de Aço e garantiu que, mesmo longe, vai continuar na torcida pelo Bahia.
Contratado em 2018, Flávio ganhou espaço no time titular e conquistou o coração das arquibancadas. No total, ele disputou 95 partidas e faturou dois estaduais no clube.
Confira a despedida: placeholder

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados