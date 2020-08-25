Negociado com a Europa, Flávio se despede do Bahia na rede social

Chegou ao fim a passagem do volante Flávio pelo Bahia. Após a oficialização do Tricolor que o atleta foi negociado com o Trabzonspor-TUR, o volante utilizou a rede social para se despedir dos torcedores.Em mensagem emocionada, Flávio agradeceu a oportunidade que recebeu no Esquadrão de Aço e garantiu que, mesmo longe, vai continuar na torcida pelo Bahia.