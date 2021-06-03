Negociação entre Benfica e Shakhtar por Pedrinho encontra barreira

A negociação entre Benfica e Shakhtar Donetsk pela transferência de Pedrinho esbarra em uma barreira de dois milhões de euros (R$ 12,4 milhões), segundo o "Record". O clube português quer vender o atleta formado no Corinthians por 18 milhões de euros (R$ 112 milhões), enquanto os ucranianos fizeram uma oferta limite de 16 milhões de euros (aproximadamente R$ 100 milhões).Luís Filipe VIeira, presidente dos Encarnados, busca repassar o brasileiro por estes valores, pois é o que necessita pagar ao Corinthians em breve, embora a contratação já tenha sido realizada há um ano. Com isso, o clube de Lisboa não quer ficar no prejuízo com a saída do atleta que não é aproveitado pelo técnico Jorge Jesus.