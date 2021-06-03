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Negociação entre Benfica e Shakhtar por Pedrinho encontra barreira

Na última quarta-feira, empresário do jogador brasileiro afirmava que o negócio estava praticamente fechado. Há outros dois clubes aguardando o desenrolar da operação...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 12:14

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 12:14

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
A negociação entre Benfica e Shakhtar Donetsk pela transferência de Pedrinho esbarra em uma barreira de dois milhões de euros (R$ 12,4 milhões), segundo o "Record". O clube português quer vender o atleta formado no Corinthians por 18 milhões de euros (R$ 112 milhões), enquanto os ucranianos fizeram uma oferta limite de 16 milhões de euros (aproximadamente R$ 100 milhões).Luís Filipe VIeira, presidente dos Encarnados, busca repassar o brasileiro por estes valores, pois é o que necessita pagar ao Corinthians em breve, embora a contratação já tenha sido realizada há um ano. Com isso, o clube de Lisboa não quer ficar no prejuízo com a saída do atleta que não é aproveitado pelo técnico Jorge Jesus.
> Veja a tabela da Eurocopa
Na última quarta-feira, Will Dantas, empresário do meio-campista, afirmou que a negociação estava praticamente fechada, mas que cada lado estava buscando o melhor para si. Apesar de acreditar no entendimento entre portugueses e ucranianos, o agente afirmou que há outros dois clubes interessados no canhoto, sendo um espanhol e outro alemão.
Segundo as informações do jornal português, Roberto De Zerbi, técnico recém-contratado pelo Shakhtar Donetsk após boa campanha com o Sassuolo, é um admirador de Pedrinho desde os tempos em que o atleta vestia as cores alvinegras do Corinthians.

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