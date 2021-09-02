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​Negociação de Rafael demanda R$ 1 milhão em luvas, e Botafogo tenta diminuir valor com ações comerciais

Negócio, por se tratar de um jogador livre, demanda luvas e bônus, mas valor é acima do teto do Alvinegro, que tenta colocar participação em camisas e ST para convencer lateral...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 14:56

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 14:56

Crédito: Divulgação/Basaksehir
Botafogo e Rafael estão discutindo e avançando em um possível acordo para que o lateral-direito se torne jogador alvinegro. Um dos poucos itens que ainda separa as conversas de um aperto de mão é a questão das luvas, comissão paga para pessoas envolvidas no negócio.
Por se tratar de um jogador livre no mercado e vindo a custo zero no sentido de transferência, existe uma comissão que é paga aos empresários envolvidos na questão. Na questão de Rafael, as luvas solicitadas ao Botafogo são acima de R$ 1 milhão.
O valor, por conta da situação financeira do Botafogo, é maior do que o clube pode pagar. A diretoria, contudo, busca maneiras de amortizar e diminuir esta quantia, e tudo isso passa pelo âmbito comercial. O Botafogo estuda que Rafael e os envolvidos ganhem uma participação financeira em cada camisa e produto vendido do lateral-direito. Além disto, ações financeiras envolvendo o programa de sócio-torcedor também foram citadas e estão sob estudo.
Desta forma, o atleta teria uma parte de tudo que fosse vendido aos torcedores com o seu nome. O Botafogo tenta convencer os empresários a diminuírem as luvas a curto prazo envolvendo quantias a médio/longo prazo. Pode pesar positivamente também a vontade do jogador de 31 anos em defender o clube.
Os termos salariais estão praticamente acertados. Rafael recusou propostas e sondagens de valores maiores para aceitar números inferiores do Botafogo por querer defender o Alvinegro. Existe também uma cláusula que pode aumentar os vencimentos do atleta em caso de subida à Série A do Brasileirão. Uma nova resposta deve ser dada nas próximas 24 horas.

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