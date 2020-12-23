Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Negociação com Independiente não avança, e Martín Benítez deixará o Vasco no fim de 2020
futebol

Negociação com Independiente não avança, e Martín Benítez deixará o Vasco no fim de 2020

Argentinos não aceitam prorrogar o empréstimo do atleta com o Cruz-Maltino, ideia inicial do novo presidente Jorge Salgado, e atleta deve retornar à Argentina na próxima semana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 dez 2020 às 14:31

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 14:31

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O futuro do argentino Martín Benítez está cada vez mais distante do Vasco. Nesta quarta, o Independiente, clube do atleta, recusou renovar o empréstimo do argentino com o Cruz-Maltino, ideia inicial do novo presidente Jorge Salgado. A direção dos Rojos só aceita negociar em definitivo 60% do passe do jogador, algo inviável para o clube carioca neste momento financeiro conturbado. A informação foi inicialmente divulgada pelo site 'Esporte News Mundo'
+Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro
O vínculo do atleta com o Vasco termina no próximo dia 31 e o clube tem o direito de adquirir 60% dos direitos econômicos por US$ 4 milhões (R$ 20,5 milhões). O atual mandatário Alexandre Campello chegou a negociar e acatar o pagamento, porém travou a transação em virtude do turbulento período eleitoral do clube.
Com a definição do novo presidente no último dia 17, Jorge Salgado concedeu uma entrevista coletiva na segunda e afirmou que deseja manter Benítez, porém não de maneira definitiva, mas sim tentando prorrogar o seu empréstimo inicialmente até o fim até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. A opção foi descartada pelo Independiente, que decretou o fim da negociação e o jogador deve retornar à Argentina já na próxima semana.
Dessa forma, existem sondagens de alguns clubes brasileiros pelo meia argentino como: Palmeiras, Santos, Grêmio e Atlético-MG. O argentino, de 26 anos, chegou ao Vasco em fevereiro, disputou 26 partidas e marcou dois gols. Ao lado do compatriota Germán Cano, o jogador foi um dos destaques do Gigante da Colina no ano e era um desejo da torcida a sua permanência.
Cabe salientar que resta apenas uma partida para o Vasco disputar em 2020. No domingo, a equipe entra em campo diante do Athletico-PR, às 18h15 (de Brasília), na Arena da Baixada. Contudo, o argentino sentiu dores na panturrilha esquerda, desfalcou o time contra o Santos, e não deve estar à disposição do técnico português Ricardo Sá Pinto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados