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futebol

Nedved, dirigente da Juventus, confia na chegada de Locatelli

Ex-jogador e ídolo da Velha Senhora afirma que espera encerrar as negociações nas próximas semanas uma vez que a transferência é um desejo de ambas as partes...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 12:32

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 12:32
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Pavel Nedved, ex-jogador e atual dirigente da Juventus, está confiante na contratação do meia Manuel Locatelli. Em entrevista ao canal "Italia 1", o tcheco afirmou que a transferência é um desejo do clube e do jogador e espera um final feliz nas próximas semanas.- Estamos em conversas para contratar Locatelli com o Sassuolo. Fizemos uma oferta adequada com este período após a Covid. Nós o queremos da mesma forma que ele nos quer e tentaremos fechar a operação o quanto antes.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
A janela de transferências se encerra ao final do mês de agosto, enquanto o Campeonato Italiano se inicia no próximo dia 21. O Sassuolo já deixou claro que não deve negociar atletas do seu elenco após o início da competição e que o objetivo era fechar o elenco no início deste mês.
Locatelli também teve oportunidade de se juntar ao Arsenal e ao Borussia Dortmund, mas o italiano optou por vestir a camisa da Velha Senhora na próxma temporada. Esta semana pode ser decisiva para o fim das negociações.

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