Nedved, dirigente da Juventus, confia na chegada de Locatelli

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Pavel Nedved, ex-jogador e atual dirigente da Juventus, está confiante na contratação do meia Manuel Locatelli. Em entrevista ao canal "Italia 1", o tcheco afirmou que a transferência é um desejo do clube e do jogador e espera um final feliz nas próximas semanas.- Estamos em conversas para contratar Locatelli com o Sassuolo. Fizemos uma oferta adequada com este período após a Covid. Nós o queremos da mesma forma que ele nos quer e tentaremos fechar a operação o quanto antes.

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A janela de transferências se encerra ao final do mês de agosto, enquanto o Campeonato Italiano se inicia no próximo dia 21. O Sassuolo já deixou claro que não deve negociar atletas do seu elenco após o início da competição e que o objetivo era fechar o elenco no início deste mês.