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futebol

Necessidade de vitória será latente no clássico Santa Cruz x Sport

Entre reveses no Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, rivais que protagonizarão no domingo (14) o Clássico das Multidões não ganham desde fevereiro...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 11:14

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 11:14
Crédito: No último jogo, na Ilha do Retiro, vitória do Santa por 2 a 1 (Rafael Melo/Santa Cruz
Se naturalmente o clima dentro de campo e na expectativa dos torcedores para um clássico da dimensão de Santa Cruz e Sport é grande, o momento de baixa vivida pelos dois clubes entre o fim da temporada futebolística de 2020 e o início da temporada 2021 trazem uma responsabilidade extra ao confronto do próximo domingo (14).>Classificação atualizada do PernambucanoTanto a Cobra Coral como o Leão da Ilha não conseguem comemorar um resultado positivo desde o último mês de fevereiro. Curiosamente, ambos jogaram no mesmo dia (24 de fevereiro) e registraram seus últimos triunfos contra Vitória-PE (2 a 0) e Vera Cruz (3 a 1), ambos valendo pelo Campeonato Pernambucano.
De lá pra cá, o Tricolor disputou quatro partidas onde perdeu nas três primeiras rodadas da Copa do Nordeste (Vitória, ABC e Salgueiro) além do empate em 1 a 1 diante do Central mesmo tendo um jogador a mais.
No caso do Rubro-Negro, foram cinco jogos onde, além da derrota para o Athletico ainda pelo Brasileirão 2020, houveram as derrotas para Sampaio Corrêa e CRB nas primeiras rodadas do Nordestão, para o Salgueiro no estadual e a eliminação na Copa do Brasil no conturbado confronto com a Juazeirense.
O último encontro entre os rivais, aliás, também teve um tom de decisão mesmo ainda valendo pela primeira fase do estadual de 2020 no mês de julho do ano em questão.
Na época, enquanto o Santa já estava classificado diretamente para as semifinais, o Sport precisava ganhar para não precisar disputar o quadrangular do rebaixamento, algo que aconteceu pelo triunfo por 2 a 1 dos visitantes na Ilha do Retiro.

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