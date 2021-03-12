Necessidade de vitória será latente no clássico Santa Cruz x Sport

Crédito: No último jogo, na Ilha do Retiro, vitória do Santa por 2 a 1 (Rafael Melo/Santa Cruz

Se naturalmente o clima dentro de campo e na expectativa dos torcedores para um clássico da dimensão de Santa Cruz e Sport é grande, o momento de baixa vivida pelos dois clubes entre o fim da temporada futebolística de 2020 e o início da temporada 2021 trazem uma responsabilidade extra ao confronto do próximo domingo (14).>Classificação atualizada do PernambucanoTanto a Cobra Coral como o Leão da Ilha não conseguem comemorar um resultado positivo desde o último mês de fevereiro. Curiosamente, ambos jogaram no mesmo dia (24 de fevereiro) e registraram seus últimos triunfos contra Vitória-PE (2 a 0) e Vera Cruz (3 a 1), ambos valendo pelo Campeonato Pernambucano.

De lá pra cá, o Tricolor disputou quatro partidas onde perdeu nas três primeiras rodadas da Copa do Nordeste (Vitória, ABC e Salgueiro) além do empate em 1 a 1 diante do Central mesmo tendo um jogador a mais.

No caso do Rubro-Negro, foram cinco jogos onde, além da derrota para o Athletico ainda pelo Brasileirão 2020, houveram as derrotas para Sampaio Corrêa e CRB nas primeiras rodadas do Nordestão, para o Salgueiro no estadual e a eliminação na Copa do Brasil no conturbado confronto com a Juazeirense.

O último encontro entre os rivais, aliás, também teve um tom de decisão mesmo ainda valendo pela primeira fase do estadual de 2020 no mês de julho do ano em questão.