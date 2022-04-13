Navarro quebra marca que durava mais de 11 anos no Palmeiras; confira

Quem foi ao Allianz Parque na noite desta terça-feira, pode acompanhar uma noite histórica do Palmeiras, que goleou o Independiente Petrolero-BOL por 8 a 1, pela fase de grupos da Libertadores-2022. Mas para um personagem o jogo foi mais do que especial: Rafael Navarro, que marcou quatro gols e igualou uma marca de Adriano Michael Jackson, que já durava mais de 11 anos.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

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Foi no segundo tempo que o Verdão e o centroavante desencantaram, uma vez que a primeira etapa terminou empatada em 1 a 1, sendo que o time da casa saiu atrás no placar. Os quatro tentos de Navarro significaram o primeiro registro desse tipo no Allianz Parque. Até aqui, nenhum outro atleta havia feito.

E para o Alviverde já fazia um tempo que um jogador não atingia quatro tentos em um mesmo jogo com a camisa do clube. O último a marcar essa quantia de gols foi Adriano Michael Jackson, em 2011, em equipe comandada por Felipão.

O atacante, que havia chegado naquele ano como reforço do Palmeiras, marcou quatro vezes diante do Comercial-PI, na goleada por 5 a 1 pela Copa do Brasil-2011. Foi no dia 2 de março de 2011, ou seja, há mais de 11 anos.

De lá para cá, houve quem tivesse feito três gols na mesma partida, como Luiz Adriano, que marcou diante do Guaraní-PAR, na Libertadores-2020. No último jogo que teve torcida no Allianz Parque na competição, até o desta terça-feira, que marcou o retorno dos palmeirenses ao estádio pelo torneiro continental.