Navarro, defesa e bola aérea: o que ficar de olho no Botafogo contra o Londrina, pela Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Desafio à vista: para se confirmar ainda mais no G4, o Botafogo enfrenta o Londrina neste sábado, às 16h30, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. O LANCE! destacou cinco pontos para ficar de olho na equipe de Enderson Moreira. Confira:

+ Adversário do Botafogo, Londrina tem camisa 9 que não marcou gols na Série B e vive pressãoRafael Navarro: após cumprir suspensão, o atacante está de volta. Diante do Remo, o Botafogo teve dificuldade de chegar no campo ofensivo com Rafael Moura, um atacante mais preso à área. Com o camisa 99, a tendência é que as movimentações com Chay no entorno da área retornem.

Jogo aéreo: o Londrina é o segundo time que mais comete faltas na Série B - uma média de 21 infrações por jogo. O time paranaense, portanto, não tem vergonha de parar uma jogada assim. Neste contexto, a tendência é que surjam oportunidades de o Botafogo alçar bolas na área com frequência.

Pressão?: Náutico, Guarani e Avaí, as três equipes que estão abaixo do Botafogo na tabela, já jogaram na rodada. O Alvinegro, portanto, tem uma chance de se confirmar ainda mais no G4 e aumentar a vantagem para o trio. Dependendo de uma combinação de resultados com CRB e Goiás, pode até terminar a rodada como vice-líder.

Gilvan: Joel Carli, lesionado, não estará à disposição de Enderson Moreira. O argentino vinha sendo um dos destaques da equipe nas últimas rodadas e será uma ausência sentida. Gilvan ganhará uma chance no time titular e terá que manter o mesmo ritmo que o 'Capitán' vinha colocando.