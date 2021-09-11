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Navarro, defesa e bola aérea: o que ficar de olho no Botafogo contra o Londrina, pela Série B

Alvinegro não contará com Joel Carli, um dos destaques da equipe nas últimas rodadas do Brasileirão, e a tendência é que time terá oportunidades de criar pelo alto...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 07:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Desafio à vista: para se confirmar ainda mais no G4, o Botafogo enfrenta o Londrina neste sábado, às 16h30, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. O LANCE! destacou cinco pontos para ficar de olho na equipe de Enderson Moreira. Confira:
+ Adversário do Botafogo, Londrina tem camisa 9 que não marcou gols na Série B e vive pressãoRafael Navarro: após cumprir suspensão, o atacante está de volta. Diante do Remo, o Botafogo teve dificuldade de chegar no campo ofensivo com Rafael Moura, um atacante mais preso à área. Com o camisa 99, a tendência é que as movimentações com Chay no entorno da área retornem.
Jogo aéreo: o Londrina é o segundo time que mais comete faltas na Série B - uma média de 21 infrações por jogo. O time paranaense, portanto, não tem vergonha de parar uma jogada assim. Neste contexto, a tendência é que surjam oportunidades de o Botafogo alçar bolas na área com frequência.
Pressão?: Náutico, Guarani e Avaí, as três equipes que estão abaixo do Botafogo na tabela, já jogaram na rodada. O Alvinegro, portanto, tem uma chance de se confirmar ainda mais no G4 e aumentar a vantagem para o trio. Dependendo de uma combinação de resultados com CRB e Goiás, pode até terminar a rodada como vice-líder.
Gilvan: Joel Carli, lesionado, não estará à disposição de Enderson Moreira. O argentino vinha sendo um dos destaques da equipe nas últimas rodadas e será uma ausência sentida. Gilvan ganhará uma chance no time titular e terá que manter o mesmo ritmo que o 'Capitán' vinha colocando.
Diego Gonçalves: em uma recuperação relâmpago de uma lesão no quadril, o atacante voltou a ser relacionado. O diagnóstico inicial era de que o camisa 11 ficaria fora dos gramados por um mês, mas ele retornou em duas semanas e é opção para Enderson Moreira.

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