Navarro cita 'gostinho amargo' após empate do Botafogo, mas diz: 'Importante estar pontuando'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um balde de água fria. Esse foi o sentimento de Rafael Navarro após o empate por 2 a 2 entre Londrina e Botafogo, nesta quinta-feira, no Estádio do Café, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro vencia a partida até os 42 minutos do segundo tempo, quando levou o gol de empate. O camisa 99, autor do primeiro tento do Alvinegro no jogo, lamentou a circunstância, mas já pensa à frente.

– A Série B é um campeonato difícil, mas é importante estar pontuando. Saímos com um gostinho amargo, queríamos a vitória, como sempre buscamos independente se jogamos em casa ou fora. Agora é levantar a cabeça, pensar no jogo de domingo para conseguirmos os três pontos e subir na tabela - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV".