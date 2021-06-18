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Navarro cita 'gostinho amargo' após empate do Botafogo, mas diz: 'Importante estar pontuando'

Artilheiro do Alvinegro na Série B e autor do primeiro gol no empate diante do Londrina, atacante já pensa na partida contra o Náutico...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 21:50

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 21:50

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um balde de água fria. Esse foi o sentimento de Rafael Navarro após o empate por 2 a 2 entre Londrina e Botafogo, nesta quinta-feira, no Estádio do Café, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Alvinegro vencia a partida até os 42 minutos do segundo tempo, quando levou o gol de empate. O camisa 99, autor do primeiro tento do Alvinegro no jogo, lamentou a circunstância, mas já pensa à frente.
– A Série B é um campeonato difícil, mas é importante estar pontuando. Saímos com um gostinho amargo, queríamos a vitória, como sempre buscamos independente se jogamos em casa ou fora. Agora é levantar a cabeça, pensar no jogo de domingo para conseguirmos os três pontos e subir na tabela - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV".
O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Náutico, às 16h, no Aflitos. O Timbu é o líder da competição.

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