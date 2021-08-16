Náutico x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Náutico e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira, 17 de agosto, às 19h, em duelo válido pela 19ª rodada da Série B, a última do primeiro turno. O confronto será disputado no Estádio dos Aflitos, no Recife. Os dois times chegam ao final da primeira parte do campeonato em situações distintas: a Raposa, instável e longe da briga pelas primeiras posições. E, o Timbu mais perto do G4, apesar de ter tido uma queda nas últimas rodadas da competição. A equipe pernambucana está na sexta colocação, com 30 pontos e perdeu as últimas quatro partidas, saindo do G4. O Timbu chegou a ser líder do campeonato. O Cruzeiro de Luxemburgo é o 16º, com 18 pontos e ainda sonha com uma reação na competição. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​NÁUTICO X CRUZEIROData: 17 de agosto de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Aflitos, Recife(PE)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)Onde assistir: SporTV e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM NÁUTICO(Técnico: Hélio dos Anjos)​Alex Alves; Hereda, Camutanga, Carlão e Rafinha; Matheus Trindade, Rhaldney e Jean Carlos; Matheus Carvalho, Vinícius e Caio Dantas. Desfalque: Bryan (suspenso)