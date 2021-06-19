Náutico x Botafogo: escalações, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: Alvinegros ainda não perderam na competição. Timbu está com 100% de aproveitamento (Reprodução / Premiere

O Botafogo travará uma batalha acirrada neste domingo pela Série B. Em jogo válido pela quinta rodada, a equipe, que tem oito pontos e está no G4, vai aos Aflitos para medir forças com o Náutico, que, com 12 pontos, ocupa a liderança da competição.

O confronto será de invictos. O Timbu venceu todas as partidas até o momento. Já o Alvinegro obteve duas vitórias e dois empates.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO x BOTAFOGO

Data-Hora: 20-06-21 - 16hEstádio: Aflitos, em Recife (PE)Árbitro: Wanderson de Souza Júnior (MG)Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Frederico Alves Vilarinho (MG)

NÁUTICO: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Matheus Trindade, Rhaldney e Jean Carlos; Erick, Vinícius e Kieza. Técnico: Hélio dos Anjos

Suspensos: Ninguém

Desfalque: Djavan (lesão na coxa esquerda)

BOTAFOGO: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e PV; Oyama, Ricardinho e Pedro Castro; Marco Antônio, Marcinho e Rafael Navarro. Técnico: Marcelo Chamusca

Suspensos: Ninguém

Pendurado: Chay

Desfalques: Gatito Fernández (em tratamento), Romildo, Jonathan e Diego Cavalieri (em transição) e Ronald (recuperando-se de choque de cabeça).