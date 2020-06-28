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futebol

Náutico lança função no aplicativo do clube para denúncia de racismo e violência

NAU tem local onde podem ser feitas denúncias voltadas, principalmente, a violência e preconceito contra negros, mulheres e LGBTs...

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 17:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2020 às 17:31
Crédito: Divulgação/Náutico
No dia onde o mundo celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+, o Náutico anunciou uma medida importante e de fácil acesso voltada ao combate tanto a homofobia como também outros tipos de violência e preconceito tão presentes na sociedade e que ganharam traços ainda mais dramáticos com a necessidade de isolamento social.
Através do seu aplicativo oficial (NAU) e também pelo site, pessoas poderão fazer denúncias de casos de violência em qualquer instância contra negros, mulheres e LGBTs.
Pelo aplicativo, o clube habilitou uma aba específica chamada de "Denuncie violência" onde o usuário poderá optar por fazer a ligação tanto para o Disque 180 (violência contra a mulher) ou ao Disque 100 (racismo ou violência a pessoas LGBT).
Através do site, a pessoa pode acessar o setor de Contato e, em sequência, na opção "Denuncie violência". O link dessa opção encaminhará diretamente para o portal do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.E MAIS:Estádios de Recife estão sob ameaça de protocolo sanitário da FPFConfira os resultados dos clássicos pernambucanos em 2020Jean Carlos comemora retorno e mira Série B: 'Nosso grande objetivo'Williams elogia reinício dos treinos no Náutico: ‘Pegada boa’ E MAIS:

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