Náutico lança função no aplicativo do clube para denúncia de racismo e violência

Crédito: Divulgação/Náutico

No dia onde o mundo celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+, o Náutico anunciou uma medida importante e de fácil acesso voltada ao combate tanto a homofobia como também outros tipos de violência e preconceito tão presentes na sociedade e que ganharam traços ainda mais dramáticos com a necessidade de isolamento social.

Através do seu aplicativo oficial (NAU) e também pelo site, pessoas poderão fazer denúncias de casos de violência em qualquer instância contra negros, mulheres e LGBTs.

Pelo aplicativo, o clube habilitou uma aba específica chamada de "Denuncie violência" onde o usuário poderá optar por fazer a ligação tanto para o Disque 180 (violência contra a mulher) ou ao Disque 100 (racismo ou violência a pessoas LGBT).