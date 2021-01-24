Náutico 'arranca' empate em BH com o Cruzeiro e evita o rebaixamento

Crédito: Cruzeiro e Náutico fizeram um duelo em que as defesas prevaleceram, gerando poucas chances de gol-(Divulgação/Cruzeiro

Em uma partida de poucas alternativas ofensivas, Cruzeiro e Náutico não saíram do 0 a 0 neste domingo, 24 de janeiro, no Independência, pela 37ª e penúltima rodada da Série B.

O resultado pouco alterou a vida da Raposa, que chegou aos 48 pontos, subindo para a 12ª posição, ficando a um ponto da 10ª colocação, última meta do time azul no campeonato, que é ficar entre os 10 primeiros da competição.

Para o Timbu, a igualdade foi fundamental para se garantir na Série B de 2021. A equipe pernambucana está com 43 pontos, na 15ª posição, e não pode mais ser alcançado pelo Figueirense, 17º, com 39 pontos.

As duas equipes não fizeram um jogo de "compadres", mas não se arriscaram muito no ataque, fazendo o tempo passar. O lance mais tenso e intenso do duelo, foi a expulsão do goleiro Fábio, que fez uma defesa com as mãos fora da área.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B ATUALIZADA Fábio expulso, jogo fica tenso​Logo no início da partida, o goleiro celeste sai da área e evita o gol de Kieza defendendo com a mão. O quatro árbitro avisou ao árbitro principal que Fábio havia feito a defesa fora da grande área, gerando sua expulsão. Vitor Eudes entrou no lugar de Sobis para repor a meta cruzeirense. Foi a primeira expulsão de Fábio com a camisa do Cruzeiro em mais 922 jogos disputados.

Com um a mais, Náutico vai para cima​O Timbu, precisando de apenas um empate para seguir na Série B, não quis dar chance ao azar e buscou mais o gol do que a Raposa na etapa inicial.

Náutico faz estratégia certa e se esforça para ficar no ataque​Com um jogador a menos, o Cruzeiro tentava esperar o Timbu e buscar os contra-ataques, pois não tinha muita força ofensiva. O time pernambucano ficou mais tempo com a bola, controlando o jogo e assim, permaneceu no campo ofensivo, sem ter um jogo passivo.

Raposa queria uma bola para “matar” o jogo​Enquanto o Náutico tocava bola no campo de ataque, o Cruzeiro tentava roubar a redonda para acionar um contra-ataque rapidamente e fazer o gol que lhe daria a vitória.

Torcedor do Cruzeiro está ansioso para o fim da Série B​O duelo contra o Náutico, sem risco de queda, ou chances de acesso, foi um compromisso sofrido para o torcedor celeste, já que a equipe não demonstrava grande interesse na partida, apesar de ter jogado com seriedade. O cruzeirense espera logo o jogo contra o Paraná, para encerrar a temporada 2020/2021 e ter uma nova esperança com mudanças que possam, enfim, fazer o clube retornar à Série A.