Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nathan vai bem no Fluminense e pode aproveitar chegada de Diniz para decolar

Meia foi bem mesmo depois da saída de Ganso, se encaixa no sistema do novo treinador e espera receber mais oportunidades...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 06:00
São três partidas seguidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, mas o Fluminense mostrou virtudes no empate por 1 a 1 com o Palmeiras neste domingo, pela quinta rodada. Dez dias depois de ser contratado, Fernando Diniz deu a primeira sinalização de suas características ao time. Uma das novidades foi Paulo Henrique Ganso e Nathan juntos. O primeiro saiu lesionado com apenas 18 minutos, mas o segundo aproveitou os 63 minutos de oportunidade.Essa foi apenas a 11ª partida de Nathan desde que chegou ao Tricolor no início do ano. O Flu chegou aos 29 jogos na temporada. Foi a quarta vez que ele ultrapassou os 60 minutos em campo, mas talvez sua melhor exibição. Mesmo sem Ganso, o jogador ajudou a aproximar as linhas e fez o time criar mais no segundo tempo. Mas ainda falta uma melhora no ataque.
De acordo com números do "SofaScore", o meia teve 87% de acerto nos passes, sendo um decisivo. Acertou um cruzamento, duas bolas longas, fez uma finalização no gol e teve outras duas bloqueadas. O jogador ganhou quatro dos cinco duelos no chão, sofreu uma falta e cometeu uma, perdeu a posse oito vezes e fez um desarme.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
Cercado de expectativa desde que desembarcou no Rio de Janeiro, Nathan sofreu para ter chances com Abel Braga. O antigo treinador chegou a admitir que o meia não estava treinando tão bem. Mesmo badalado, ficava fora até do time reserva durante o Campeonato Carioca. Com Diniz, a tendência é que o jogador emprestado pelo Atlético-MG tenha mais minutos. Com característica de recuperar jogadores, o treinador quer ver o atleta em campo.
- O Nathan é um jogador extremamente talentoso, que se encaixa perfeitamente no modelo do que eu penso de futebol. Vou fazer de tudo para poder ajudá-lo, para que ele atenda às expectativas que foram criadas com chegada dele aqui. É um jogador que tem um potencial enorme. Em 2019 a marca negativa daquele trabalho foi a campanha no Brasileiro, e não podemos ter uma campanha como aquela. Por mais que joguemos bem, temos que pontuar bem também. Mas, tirando isso, aquele foi um momento muito especial para o Fluminense - disse Diniz na apresentação.DUPLA COM GANSO
A grande expectativa com a escalação de Fernando Diniz era ver Ganso e Nathan juntos. Com os dois como titulares, isso havia acontecido apenas na vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda no Campeonato Carioca, mas não era comum com Abel. O novo treinador bancou na partida contra o Junior Barranquilla (COL) que atletas de qualidade podem atuar lado a lado. E precisou de apenas alguns dias para mostrar que está disposto a seguir essa ideia.
- Sobre Nathan e Ganso juntos, é uma coisa que não tem cabimento os dois não poderem atuar lado a lado. Todo jogador bom pode jogar junto. Hoje jogaram juntos um pedaço da partida, igual o Fred e o Cano. O futebol não é uma coisa fechada, ele comporta jogadores bons, às vezes tem que ser mais solidário quando tem atletas que não tem a característica defensiva como primazia. Mas se todo mundo se ajuda, não que isso vá acontecer sempre, mas a regra é que possa acontecer - disse na última quarta-feira.
Com o resultado, o Fluminense fica em 15º lugar na tabela do Brasileirão, com cinco pontos em cinco jogos. Na próxima quarta-feira, vira a chave para o confronto de volta da Copa do Brasil contra o Vila Nova. O duelo no Serra Dourada será às 21h30. Ganso ainda é dúvida depois de sentir, mas, quem sabe, o torcedor não possa ver a dupla de meias junta novamente.
Crédito: NathanfoiumdosdestaquesdoFluminensecontraoPalmeiras(Foto:MAILSONSANTANA/FLUMINENSEFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados