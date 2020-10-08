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Nathan Silva lamenta gols rápidos do Grêmio na Arena

O meio-campista foi o autor do único tento feito pelos paranaenses que, apesar de proporcionar ânimo, não foi suficiente para evitar a derrota...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 22:15

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 22:15

Crédito: Divulgação/Coritiba
Com apenas dez minutos de partida frente ao Grêmio no Rio Grande do Sul, o Coritiba já estava perdendo por 2 a 0 em noite onde os paranaenses precisaram correr atrás do resultado durante todo o confronto.
Dentro desse contexto, o meio-campista Nathan Silva (autor do único gol da equipe no compromisso) lamentou o ocorrido que, mesmo contando posteriormente com a entrega dele e de seus companheiros, não foi suficiente para evitar o oitavo revés em 14 rodadas do Brasileirão:
- Levamos gols cedo, dificultou bastante. Lutamos, deixamos tudo em campo. Até tentamos pressionar.
O próximo desafio do Alviverde do Alto da Glória para fugir da atual colocação na zona de rebaixamento (18º lugar com 12 pontos) será recebendo o Fortaleza no sábado (10) às 19h no Couto Pereira.

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