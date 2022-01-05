Nathan chega e Cano está acertado com o Fluminense: saiba chegadas, saídas e sondagens para 2022

O Fluminense segue se movimentando no mercado da bola e chegou a cinco reforços já anunciados. Além do zagueiro David Duarte, que assinou contrato por quatro anos com o clube carioca, o Tricolor também já oficializou o meio-campista Nathan, vindo por empréstimo junto ao Atlético-MG. A expectativa agora fica pela chegada de Germán Cano ao Rio de Janeiro, o que deve acontecer no próximo fim de semana. O time se reapresenta no dia 10.Veja, abaixo, a movimentação do Fluminense no mercado para o ano de 2022.

CONTRATAÇÕES DO FLUMINENSEO volante Felipe Melo, ex-Palmeiras, já foi anunciado oficialmente pelo clube como a primeira contratação para 2022. Além dele, o Fluminense também terá Willian Bigode, um sonho antigo. O Tricolor também entrou em acordo por empréstimo com o lateral-esquerdo, Pineida, ex-Barcelona de Guayaquil e anunciou David Duarte, zagueiro ex-Goiás. O último nome a ser oficializado foi do meia Nathan, emprestado por um ano com opção de compra pelo Atlético-MG. Além deles, o técnico Abel Braga retornou e comandará o clube na temporada.

JOGADORES NA MIRACom relação às negociações ainda em andamento, o Fluminense está próximo de fechar o elenco. O argentino Germán Cano é aguardado no Rio de Janeiro para realizar os exames e assinar contrato por dois anos. Ele chega de graça após o término do vínculo com o Vasco. Já Cristiano, lateral-esquerdo do Sheriff, da Moldávia, enfrentou alguns percalços na negociação, mas a tendência é que o Tricolor feche a compra do jogador.QUEM SAIUO atacante Samuel Granada, que esteve emprestado para o Vitória durante a temporada, já entrou em acordo, também por empréstimo, com o Nova Iguaçu para a disputa do Campeonato Carioca. O lateral-esquerdo Egídio assinou com o Coritiba após o fim do contrato.

Fernando Pacheco acertou o retorno ao Sporting Cristal, do Peru, após voltar de empréstimo ao Juventude. Outros jogadores estavam em fim de contrato e saem: o atacante Abel Hernández, anunciado pelo Atlético San Luis, do México, o zagueiro Reginaldo, reforço da Chapecoense, além de Lucas Barcelos, que assinou com CSA, e Robinho, que permanece em Bangladesh. Raí teve o empréstimo renovado ao Bangu.

Por fim, o atacante Raúl Bobadilla retornou ao Guaraní, do Paraguai, mas a tendência é que não permaneça na equipe. Os atletas Mascarenhas, Pablo Dyego, Rodolfo e João Lopes ficaram sem vínculo. O zagueiro Frazan foi emprestado para a Chapecoense até o fim de 2022 após uma troca com o Flu, que ficou com o jovem Kevyn Reis, de apenas 15 anos, para a base. Caio Vinícius foi novamente emprestado ao Goiás até o final do ano.

QUEM PODE SAIRO atacante Lucca, com contrato apenas até abril, pode deixar o Fluminense mais cedo. Ele é visado por clubes brasileiros, como a Ponte Preta. O volante Yuri, que volta de empréstimo do Cuiabá, ainda será avaliado pela comissão técnica.

TIME-BASE DE 2022Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Pineida; Felipe Melo, André e Nathan; Luiz Henrique (Willian), Fred e Caio Paulista. Técnico: Abel Braga.

DESAFIOS PARA 2022Após terminar o Campeonato Brasileiro em 7º lugar, o Fluminense conquistou a vaga para as fases iniciais da Libertadores e realiza sua estreia no dia 23 de fevereiro. Porém, antes disso, o Tricolor começa a temporada de 2022 com a disputa do Campeonato Carioca, a partir do dia 26 de janeiro. Além disso, a equipe começa a Copa do Brasil já na terceira fase, no dia 20 de abril, enquanto o Brasileirão se inicia em 10 de abril.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226/01 - Fluminense x Bangu - Campeonato Carioca29/01 - Madureira x Fluminense - Campeonato Carioca 02/02 - Fluminense x Audax Rio - Campeonato Carioca05/02 - Flamengo x Fluminense - Campeonato Carioca09/02 - Fluminense x Botafogo - Campeonato Carioca