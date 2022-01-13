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Natanael recebeu propostas, mas seguirá no Coritiba

Lateral-direito que foi um dos pontos altos do Verdão na Série B de 2021 foi objeto de desejo para Grêmio e Fortaleza...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 09:49

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 09:49

Uma das revelações do Coritiba na última temporada, o lateral-direito Natanael teve, pelo menos, duas oportunidades de ser negociado pelo Verdão rumo a outros clubes importantes do cenário nacional segundo informação confirmada pelo Futebol Latino, parceiro oficial do LANCE!>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSGrêmio e Fortaleza foram as equipes que fizeram abordagens de caráter formal ao Verdão do Alto da Glória para contar com os serviços do jogador de apenas 20 anos de idade, completados no último dia 5 de janeiro.
Entretanto, o modelo de negociação que foi oferecido pelos clubes em questão não agradou o Coxa já que, em ambos os casos, a ideia era de envolver uma quantia em dinheiro além de atletas chegando como "moeda de troca" ao Verdão.
Na análise do Coritiba, Natanael é um nome de importante valor de venda, carecendo de uma proposta que envolva o pagamento de taxa de transferência mais elevada para que o clube pense em negociá-lo. A quantia que seria de maior agrado a equipe paranaense, no entanto, é mantida em sigilo.
Por isso, as conversas entre os envolvidos acabaram não avançando e, ao menos até novas investidas, o jovem lateral é peça com a qual o técnico Gustavo Morínigo pode contar para a temporada 2022.
Crédito: RaphaelBrauhardt/Divulgação/Coritiba

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