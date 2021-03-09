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futebol

Natan, do sub-20, renova com o Fluminense até dezembro de 2023

Natan, de apenas 19 anos, é um dos destaques da geração de 2002 do clube. Com a camisa do Tricolor, ele foi campeão do Carioca Sub-17 em 2018 e em 2019...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 20:50

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 20:50
Crédito: Reprodução / Instagram
Nesta terça-feira, o Fluminense renovou o contrato do volante Natan, do time sub-20. Em setembro de 2019, o jogador assinou o primeiro contrato profissional com o Tricolor das Laranjeiras até agosto de 2022. Agora, o novo vínculo vai até dezembro de 2023.
> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores- Mais uma etapa nova na minha vida. Muito feliz em renovar meu contrato com o Fluminense. Espero continuar fazendo o meu melhor sempre para que possamos juntos conquistar muitas coisas boas pela frente. Agradeço aos meus empresários, família e especialmente ao fluminense por estarem ao meu lado nessa caminhada - comemorou Natan, que chegou ao Tricolor em 2015.
> Veja a tabela do Campeonato CariocaFEITOS COM A CAMISA DO FLUMINENSE
Natan, de apenas 19 anos, é um dos destaques da geração de 2002 do clube. Com a camisa do Tricolor, ele foi campeão do Carioca Sub-17 em 2018 e em 2019, e também foi capitão da equipe sub-17.
Em 2020, no primeiro ano com o time sub-20, ele foi titular absoluto do time, com mais de 20 jogos na temporada. Natan também atuou na Copa São Paulo de 2020, aos 17 anos.

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