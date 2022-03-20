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Nas redes sociais, Juninho, do Vasco, pede desculpas por erro contra o Flamengo: 'Aceito todas as críticas'

Meio-campista foi desarmado no lance que originou o gol da vitória rubro-negra, no Maracanã. Ele agradeceu pelo apoio e disse que dará muitas alegrias à torcida cruz-maltina...
LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2022 às 20:35

Publicado em 20 de Março de 2022 às 20:35

Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, que culminou na eliminação do Vasco no Carioca, Juninho usou suas redes sociais para pedir desculpas. O atleta conduziu a bola, mas sofreu o desarme na jogada que originou o escanteio. Na cobrança, Willian Arão colocou os rubro-negros na frente e praticamente sacramentaram a eliminação cruz-maltina. - Fala, torcida vascaína. Primeiro quero agradecer por todo apoio que vocês deram para o Vasco, de ter ido no treino, de não ter parado um minuto de cantar no estádio. Quero pedir desculpa pelo erro do jogo, mas que não acontecerá mais. Aceito todas as críticas - publicou o volante, e emendou:
- Mais uma vez eu agradeço por tudo e pode ter certeza que ainda darei muita alegria para todos os torcedores vascaínos. Saudações vascaínas! - completou o atleta.
Depois dos problemas de indisciplina na temporada passada, o jogador iniciou o ano bem e conquistou a titularidade. No entanto, ele perdeu uma bola decisiva, que praticamente desmontou a estratégia da equipe. Essa é a segunda eliminação do Gigante da Colina na temporada, já que também deixou a Copa do Brasil ao perder para a Juazeirense, fora de casa.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Com isso, Zé Ricardo terá três semanas livres para preparar a equipe visando a estreia na Série B. A rodada inaugural da competição nacional está marcada para o segundo final de semana de maio, e o clube carioca entrará em campo dia 9, contra o Vila Nova, em São Januário.
Crédito: Vascoperdeunovamentepor1a0paraoFlamengoefoieliminadodoCampeonatoCarioca(RafaelRibeiro/Vasco

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