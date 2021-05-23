Nas redes sociais, jogadores do Vasco celebram conquista da Taça Rio

Crédito: Zeca e Gabriel Pec celebraram o título nas redes sociais (Reprodução Instagram

No último sábado, apesar de ter sido derrotado por 1 a 0, pelo Botafogo, o Vasco conquistou a Taça Rio nos pênaltis, graças ao brilho de Vanderlei, que defendeu as três cobranças do Alvinegro. Após o título simbólico, que coroou o quinto colocado do Carioca, os jogadores do Cruz-Maltino celebraram nas redes sociais.

> Confira quando será a estreia do Vasco na Série BEntre os atletas que comemoraram a conquista, o jovem Gabriel Pec, autor de um dos gols vascaínos nas penalidades, se mostrou feliz pelo primeiro título no profissional.

- Obrigado meu Deus! Primeiro título como profissional! Toda honra e toda glória seja dada a ti Senhor.

Outro cobrador que ajudou o Vasco nas penalidades, Zeca também fez publicação nas redes sociais. O jogador parabenizou o grupo, festejou o primeiro título pelo clube e dedicou a conquista para sua mãe.

- Antes de tudo, agradeço a Deus por esta conquista. Meu primeiro título com a camisa do Vasco. Parabéns ao grupo pela dedicação e entrega em campo! Esta conquista eu dedico à ela, que sempre está comigo, em todos os momentos e está olhando por mim lá de cima! Pra você, mãe.

Já Léo Matos, também falou sobre a taça, mas foi realista ao afirmar que a equipe não jogou bem no tempo regulamentar. Além disso, o lateral ressaltou que, agora, o maior objetivo da temporada será 'recolocar o Vasco na elite do futebol brasileiro'.

- Parabéns a todos os envolvidos no desenvolvimento desse novo projeto do Vasco, essa taça representa um excelente início de trabalho que nós estamos fazendo até o momento. Nosso maior objetivo esse ano é recolocar o Vasco na elite do futebol brasileiro e a cada dia temos mais confiança de que iremos conseguir, mas sejamos realistas, nossa performance no dia de hoje foi abaixo do exigido por nós mesmos internamente e temos que estar muito concentrados porque o brasileiro será muito difícil. Valeu pela entrega e competitividade da nossa equipe e seguimos por mais.