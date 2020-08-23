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Nas redes sociais, Honda afirma: 'Não joguei bem hoje. Mas estou orgulhoso de todos os jogadores'

Após empate, atleta revela que não teve uma boa atuação, mas declara apoio ao grupo. Equipe volta a campo na quarta, contra o Paraná, às 19h, fora de casa, pela Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 18:37

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 18:37

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, o japonês Keisuke Honda, do Botafogo, escreveu em sua rede social, que não teve uma boa atuação, mas que está orgulhoso de seus companheiros. Os gols da partida foram marcados nos minutos finais. Pedro Raul abriu o placar para o Glorioso, enquanto Gabigol empatou, de pênalti.
- Não joguei bem hoje. Mas estou orgulhoso de todos os jogadores que deram o seu melhor. É assim que devemos acreditar. E obrigado pelo seu apoio - revelou. A atitude do atleta foi elogiada por diversos torcedores, que declararam apoio ao camisa 4 no Twitter. Vale lembrar que o Botafogo está invicto no Campeonato Brasileiro, com uma vitória, três empates, e tem feito bons jogos neste início de competição. Alguns torcedores responderam a mensagem dizendo que Honda deveria jogar mais à frente, próximo ao gol adversário.
O Botafogo volta a campo na quarta-feira, contra o Paraná, no Durival Britto, às 19h, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, e necessita apenas do empate para garantir a vaga na próxima fase da competição. Pelo Campeonato Brasileiro, o Glorioso recebe o líder Internacional, no Nilton Santos, às 16h, no sábado.

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