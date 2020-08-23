Nas redes sociais, Honda afirma: 'Não joguei bem hoje. Mas estou orgulhoso de todos os jogadores'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, o japonês Keisuke Honda, do Botafogo, escreveu em sua rede social, que não teve uma boa atuação, mas que está orgulhoso de seus companheiros. Os gols da partida foram marcados nos minutos finais. Pedro Raul abriu o placar para o Glorioso, enquanto Gabigol empatou, de pênalti.

- Não joguei bem hoje. Mas estou orgulhoso de todos os jogadores que deram o seu melhor. É assim que devemos acreditar. E obrigado pelo seu apoio - revelou. A atitude do atleta foi elogiada por diversos torcedores, que declararam apoio ao camisa 4 no Twitter. Vale lembrar que o Botafogo está invicto no Campeonato Brasileiro, com uma vitória, três empates, e tem feito bons jogos neste início de competição. Alguns torcedores responderam a mensagem dizendo que Honda deveria jogar mais à frente, próximo ao gol adversário.