Nas redes sociais, Fluminense parabeniza os aniversariantes Conca e Caio Paulista

Crédito: Caio Paulista e Conca fazem aniversário nesta terça-feira Montagem LANCE!

Além de ser aniversário do Estádio de Laranjeiras, está terça-feira marca um novo ciclo para dois jogadores que viveram e vivem momentos no Fluminense. Ídolo do clube e campeão brasileiro em 2010, Conca completa 38 anos de vida. Já Caio Paulista, atual atacante do plantel Tricolor, faz seu aniversário de 23 anos. Ambos os atletas foram homenageados pelo Flu por meio das redes sociais.

> Veja quando serão os próximos jogos do Fluminense na Libertadores - Ídolo Tricolor que atuou em TODOS os jogos no titulo do Brasileirão de 2010, o meia Conca completa 38 anos nesta terça-feira. Parabéns, Guerreiro! - disse o Fluminense, em postagem nas redes sociais.

O argentino Darío Conca chegou no Fluminense em 2008, após boa temporada com o Vasco no ano anterior. Assim, sua primeira passagem durou até meados de 2011, quando se transferiu para o Guangzou Evergrande, da China. No entanto, Conca ainda voltaria ao Tricolor em 2014, para encerrar o ciclo vestindo verde e grená.