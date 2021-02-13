Napoli vence a Juventus com gol de pênalti e respira no Italiano

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Neste sábado, o Napoli recebeu a Juventus no Stadio Diego Armando Maradona, e venceu por 1 a 0, com gol de pênalti de Lorenzo Insigne. Durante a partida, foi vista uma grande pressão do time da Juventus, mas a equipe da casa soube se segurar.

Veja a tabela do ItalianoPENALIDADEA primeira etapa esta parelha, mas foi em pênalti cometido por Chiellini, zagueiro da Juventus, que o Napoli teve a chance de marcar. Lorenzo Insigne cobrou e não deu chances para o goleiro, abrindo o placar no Stadio Diego Armando Maradona.

ROBOZÃO OFFDurante a primeira etapa, Cristiano Ronaldo, o grande craque da Juventus, não teve destaque. Seus maiores momentos foram uma disputa aérea perdida para o goleiro do Napoli e uma finalização de seu companheiro, Morata, bloqueada pelo camisa 7.

TENTATIVASCom o placar negativo, a Juventus tentou o empate, e chegou a conseguir com um gol de Morata, mas foi assinalado impedimento no lance. Em outros momentos, a equipe visitante buscou finalizar de fora da área, mas falhou nas tentativas.

NAPOLI SEGURAApós perceber o avanço da Juventus ao ataque, o Napoli precisou se defender, e foi eficiente em tal quesito. A equipe da casa não conseguiu oferecer tanto perigo no setor ofensivo, mas foi boa o suficiente para não sofrer gols de seu adversário.