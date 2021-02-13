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futebol

Napoli vence a Juventus com gol de pênalti e respira no Italiano

Equipe do Napoli enfrenta grande pressão, mas consegue segurar vitória por 1 a 0 com gol de Insigne em cobrança de pênalti...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 15:57

LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 15:57
Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Neste sábado, o Napoli recebeu a Juventus no Stadio Diego Armando Maradona, e venceu por 1 a 0, com gol de pênalti de Lorenzo Insigne. Durante a partida, foi vista uma grande pressão do time da Juventus, mas a equipe da casa soube se segurar.
Veja a tabela do ItalianoPENALIDADEA primeira etapa esta parelha, mas foi em pênalti cometido por Chiellini, zagueiro da Juventus, que o Napoli teve a chance de marcar. Lorenzo Insigne cobrou e não deu chances para o goleiro, abrindo o placar no Stadio Diego Armando Maradona.
ROBOZÃO OFFDurante a primeira etapa, Cristiano Ronaldo, o grande craque da Juventus, não teve destaque. Seus maiores momentos foram uma disputa aérea perdida para o goleiro do Napoli e uma finalização de seu companheiro, Morata, bloqueada pelo camisa 7.
TENTATIVASCom o placar negativo, a Juventus tentou o empate, e chegou a conseguir com um gol de Morata, mas foi assinalado impedimento no lance. Em outros momentos, a equipe visitante buscou finalizar de fora da área, mas falhou nas tentativas.
NAPOLI SEGURAApós perceber o avanço da Juventus ao ataque, o Napoli precisou se defender, e foi eficiente em tal quesito. A equipe da casa não conseguiu oferecer tanto perigo no setor ofensivo, mas foi boa o suficiente para não sofrer gols de seu adversário.
SEQUÊNCIAO Napoli entra em campo nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Granada na primeira fase de mata-mata da Europa League. A Juventus, por sua vez, enfrenta, nesta quarta-feira, o Porto, à 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Champions League.

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