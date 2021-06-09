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'Não tinha VAR. Não faz sentido ele dar o gol e depois anular', critica Léo Jabá após classificação do Vasco

Com o passe para o gol de Cano, atacante é o líder de assistências do Cruz-Maltino na temporada ao lado de Léo Matos. Ela alcançou a marca de quatro passes decisivos...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 19:25

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 19:25

Crédito: Léo Jabá deu assistência para gol de Cano no empate por 1 a 1 com o Boavista (Rafael Ribeiro/Vasco
A classificação do Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil foi cercada de polêmica. No empate com Boavista por 1 a 1, em São Januário, o árbitro José Mendonça da Silva Junior (PR) voltou atrás e anulou o gol de Gabriel Pec, causando uma enorme discussão sobre uma possível interferência externa no lance. Na saída de campo, um dos destaques do jogo, Léo Jabá, comentou sobre a jogada.
> Confira os confrontos da Copa do Brasil - O mais importante é que saímos com a vitória. Até porque não tinha VAR e no meu critério não tem sentido ele dar o gol e depois anular. Mas a gente tem que continuar trabalhando. Sabemos que a sequência de jogos é forte e poderia ter nos prejudicado. Se a gente não faz o gol poderia ter ido para os pênaltis. Tem que saber, pois somos homens, e estamos aqui trabalhando e isso é muito importante para todos nós - disse o atacante.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O camisa 7 foi responsável pelo cruzamento que deu origem ao polêmico gol anulado. Ao ser deslocado para o lado esquerdo, ele apareceu bem e deu a assistência para o gol de empatar marcado por Germán Cano. Com isso, Léo Jabá é o líder de assistências na temporada ao lado de Léo Matos com 4 passes para gol.
- Sim. quando fui substituído até brinquei com o Pássaro. Tem que dar duas assistências para valer uma. Agora tem que cobrar o Cano, pois o outro PIX contra o Botafogo ele não fez e agora tem dois Pix par ele fazer - brincou Léo Jabá.
O próximo compromisso do Vasco será pela Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, o time visitará o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento de Freitas, às 19h, pela terceira rodada da competição nacional.

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