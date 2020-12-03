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'Não será o jogador que a gente imaginava', afirma treinador do Olympique sobre Luís Henrique

André Villas-Boas admite que clube cometeu um erro em não saber as características do brasileiro: 'Sentimos falta de um nove de referência'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2020 às 17:14

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 17:14

Crédito: Divulgação/OM
O atacante Luís Henrique, ex-Botafogo contratado em setembro pelo Olympique de Marselha, não parece ter deixado o técnico André Villas-Boas totalmente satisfeito. O treinador afirmou que o brasileiro não tem as características que sua equipe precisa, de um homem de área, e reconheceu que foi um erro do clube francês.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
- Nós sentimos falta de um nove de referência. Luis (Henrique) não será o jogador que a gente imaginava para atuar nessa posição. Nós cometemos um erro. Podemos fazer algo em janeiro para consertar isso - disse Villas, que deu a entender que espera um reforço para a posição na janela de transferências de meio de temporada.
Entretanto, o treinador acredita que o brasileiro ainda pode ser útil ao Olympique atuando em outras posições.
- Estamos felizes com ele. O Manchester City contratou um jovem argentino por 17 milhões de euros. O Luís está aqui para o futuro, vou lhe dar algum tempo - finalizou.

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