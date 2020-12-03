'Não será o jogador que a gente imaginava', afirma treinador do Olympique sobre Luís Henrique

Crédito: Divulgação/OM

O atacante Luís Henrique, ex-Botafogo contratado em setembro pelo Olympique de Marselha, não parece ter deixado o técnico André Villas-Boas totalmente satisfeito. O treinador afirmou que o brasileiro não tem as características que sua equipe precisa, de um homem de área, e reconheceu que foi um erro do clube francês.

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS

- Nós sentimos falta de um nove de referência. Luis (Henrique) não será o jogador que a gente imaginava para atuar nessa posição. Nós cometemos um erro. Podemos fazer algo em janeiro para consertar isso - disse Villas, que deu a entender que espera um reforço para a posição na janela de transferências de meio de temporada.

Entretanto, o treinador acredita que o brasileiro ainda pode ser útil ao Olympique atuando em outras posições.