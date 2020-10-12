'Não queria que Messi saísse do Barcelona', diz ex-zagueiro Puyol

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Um dos grandes ídolos da história do Barcelona e símbolo do clube por tudo o que representa, o ex-zagueiro Carles Puyol disse em entrevista que não gostaria de ver o argentino Lionel Messi deixando o clube da Catalunha. Recentemente, o camisa 10 quis deixar a equipe, mas voltou atrás.

- Como culé (torcedor do Barcelona), não queria que Messi saísse, mas é o futebol. No final ele decidiu ficar, recentemente disse que está motivado e esperamos que possa continuar conosco por muitos anos. Ele é uma grande vantagem para La Liga, é um dos melhores do mundo - disse Puyol à "Gazzetta dello Sport".