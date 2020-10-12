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'Não queria que Messi saísse do Barcelona', diz ex-zagueiro Puyol

Defensor fez história no Barcelona e nunca defendeu outro clube na carreira. Jogador comemorou permanência de Messi, que quase acertou com o Manchester City...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 12:01

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 12:01

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Um dos grandes ídolos da história do Barcelona e símbolo do clube por tudo o que representa, o ex-zagueiro Carles Puyol disse em entrevista que não gostaria de ver o argentino Lionel Messi deixando o clube da Catalunha. Recentemente, o camisa 10 quis deixar a equipe, mas voltou atrás.
- Como culé (torcedor do Barcelona), não queria que Messi saísse, mas é o futebol. No final ele decidiu ficar, recentemente disse que está motivado e esperamos que possa continuar conosco por muitos anos. Ele é uma grande vantagem para La Liga, é um dos melhores do mundo - disse Puyol à "Gazzetta dello Sport".
Messi tem contrato com o Barcelona até o fim da temporada, em junho de 2021, e até o momento o futuro do jogador é desconhecido. O Manchester City, da Inglaterra, tem interesse em contar com o atleta e pode oferecer um pré-contrato a partir de janeiro.

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