'Não podemos pensar em reforços', diz Luxemburgo ao lembrar do TransferBan

O empate com o Sampaio Corrêa por 1 a 1, no sábado, 14 de agosto, no Independência, pela 18ª rodada da Série B, não foi bem aceito pelo Cruzeiro. Após o jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo falou de abalo emocional da equipe, mas defendeu o time, negando que houve um espaçamento entre os setores do campo, tornando a equipe mais frágil. Luxa também foi realista e comentou que não tem como pensar em reforços no momento, pois o time mineiro tem duas punições da FIFA, o TransferBan. Confira nos vídeos a análise do treinador da Raposa, 16ª colocada, com 18 pontos. O Cruzeiro empatou o segundo jogo seguido em casa e está muito longe do G4 da Série B-(Bruno Haddad/Cruzeiro)