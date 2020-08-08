Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Não pedi nenhum jogador do Flamengo', afirma Jorge Jesus

Treinador português relembra final contra o Liverpool e desmente pedidos
de atletas do clube carioca ao presidente do Benfica...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2020 às 17:46

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 17:46

Crédito: Reprodução/Twitter
Nas últimas semanas, Bruno Henrique vem sendo apontado pela imprensa portuguesa como alvo do Benfica à pedido do técnico Jorge Jesus. Entretanto, neste sábado, em entrevista à 'BTV ', o treinador português desmentiu a informação, garantindo que não fez pedido de nenhum jogador do Flamengo para diretoria.
- Estamos a falar do Benfica, mas estamos a falar de futebol. O Flamengo está, seguramente, ao nível das três melhores equipes do mundo, onde está o Manchester City, o Liverpool... Depois temos aqui uma dúvida sobre qual será a outra. Tanto é assim que fomos a uma final do Mundial de Clubes diante do Liverpool, onde eu não vi diferença nenhuma, a não ser no maior nível de jogos que já tínhamos nas pernas - disse Jesus, que concluiu ao garantir que não pediu nenhum jogador do Rubro-Negro carioca.
- Isto tudo para te dizer que o Flamengo tem grandes jogadores. Sou grato às pessoas que me amam, os jogadores estão no meu coração. Custou-me muito sair de lá. Não quero mexer mais com isso. Não pedi nenhum jogador do Flamengo ao presidente do Benfica - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados