'Não merecíamos', diz goleiro Walter após Serra receber vaias no Klebão

O Serra encerrou um jejum de 24 anos do futebol capixaba, que não avançava para a segunda fase da Copa do Brasil. Mas, no dia de representar o Estado, o Cobra-Coral foi recepcionado com uma grande vaia, do próprio povo do Espírito Santo, que quase lotou o estádio Kleber Andrade para acompanhar o Vasco.
Foi no momento que o time capixaba pisou no gramado para realizar o seu aquecimento, antes da partida. Dentro de campo, o Serra lutou, mas não conseguiu superar o Vasco, que saiu com a vitória de 2 a 0 e a vaga para a terceira fase da competição.
Um dos líderes do time serrano, o goleiro Walter fez um desabafo após o jogo. "Não merecíamos receber aquelas vaias, na entrada no campo, do próprio povo capixaba. Estávamos ali representando o Estado, que não passava de fase na Copa do Brasil há quase 25 anos. E, a primeira coisa que ouvimos foram as vaias. Não nos abatemos e fizemos o nosso jogo. Mas, por essas coisas que tem que cobrar caro nos preços dos ingressos, nesses jogos de times de fora aqui".
Eliminado da Copa do Brasil, o Serra agora se concentra no Campeonato Capixaba 2019. Neste sábado, às 16h, o time encara o Tupy, no estádio Robertão. Atualmente o Serra ocupa a oitava colocação no Estadual.