Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dentro de casa

'Não merecíamos', diz goleiro Walter após Serra receber vaias no Klebão

Walter lembrou que o seu clube era o único representante do Espírito Santo na Copa do Brasil
Redação de A Gazeta

21 fev 2019 às 19:48

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 19:48

O Serra encerrou um jejum de 24 anos do futebol capixaba, que não avançava para a segunda fase da Copa do Brasil. Mas, no dia de representar o Estado, o Cobra-Coral foi recepcionado com uma grande vaia, do próprio povo do Espírito Santo, que quase lotou o estádio Kleber Andrade para acompanhar o Vasco.
O goleiro Walter, do Serra Crédito: Marcelo Prest
Foi no momento que o time capixaba pisou no gramado para realizar o seu aquecimento, antes da partida. Dentro de campo, o Serra lutou, mas não conseguiu superar o Vasco, que saiu com a vitória de 2 a 0 e a vaga para a terceira fase da competição.
Um dos líderes do time serrano, o goleiro Walter fez um desabafo após o jogo. "Não merecíamos receber aquelas vaias, na entrada no campo, do próprio povo capixaba. Estávamos ali representando o Estado, que não passava de fase na Copa do Brasil há quase 25 anos. E, a primeira coisa que ouvimos foram as vaias. Não nos abatemos e fizemos o nosso jogo. Mas, por essas coisas que tem que cobrar caro nos preços dos ingressos, nesses jogos de times de fora aqui".
Eliminado da Copa do Brasil, o Serra agora se concentra no Campeonato Capixaba 2019. Neste sábado, às 16h, o time encara o Tupy, no estádio Robertão. Atualmente o Serra ocupa a oitava colocação no Estadual.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados