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Não embalou! Inter apresenta resultados ruins com Diego Aguirre; confira os números

Nos seis jogos que dirigiu a equipe, o Colorado somou apenas uma vitória e marcou cinco gols...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 14:30
Crédito: Ricardo Duarte
Após resultados ruins sob o comando de Miguel Ángel Ramírez, o Internacional optou pela troca do comando técnico e apostou em Diego Aguirre.
Porém, nem mesmo com a mudança no banco de reservas o time se deu bem. Nos seis jogos do uruguaio, o Inter pouco apresentou e permanece bem longe das primeiras colocações.
No último sábado, atuando visitou o Grêmio, o Colorado jogou melhor, criou boas chances, mas ficou no empate sem gols.
Confira os números de Diego Aguirre:
1 vitória2 empates3 derrotas5 gols marcados7 gols sofridos

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