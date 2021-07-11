Não embalou! Inter apresenta resultados ruins com Diego Aguirre; confira os números

Após resultados ruins sob o comando de Miguel Ángel Ramírez, o Internacional optou pela troca do comando técnico e apostou em Diego Aguirre.
Porém, nem mesmo com a mudança no banco de reservas o time se deu bem. Nos seis jogos do uruguaio, o Inter pouco apresentou e permanece bem longe das primeiras colocações.
No último sábado, atuando visitou o Grêmio, o Colorado jogou melhor, criou boas chances, mas ficou no empate sem gols.
Confira os números de Diego Aguirre:
1 vitória2 empates3 derrotas5 gols marcados7 gols sofridos