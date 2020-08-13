'Não é só a mudança do técnico. São várias coisas que estão acontecendo', comenta Filipe Luís

Crédito: Reprodução / FlaTV

O Flamengo viveu uma noite tenebrosa e foi derrotado pelo Atlético-GO por 3 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e realizado no Estádio Olímpico-GO. Em entrevista coletiva após o revés, o segundo na competição, Filipe Luís trouxe seus argumentos diante do microfone da "FlaTV".

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O lateral-esquerdo admitiu que a "derrota foi contundente" e recheada de erros. Além disso, pregou cautela na avaliação do trabalho de Domènec Torent, comentando que "várias coisas estão acontecendo", amenizando o peso do técnico catalão.

- A derrota foi contundente, cometemos vários vários erros que não vínhamos cometendo. A beleza do futebol é isso, um time campeão que ficou meses sem perder voltou a perder. Agora é momento de ter calma, tranquilidade, não fazer nenhuma loucura. Temos um grande elenco, um grande treinador, confiamos neles. Toda equipe começa com uma boa defesa, temos de corrigir erros defensivos. Com calma, com tranquilidade, vamos vencer porque é um grupo vencedor - disse, completando sobre o atual cenário:

- Não é só a mudança do técnico. São várias coisas que estão acontecendo e nosso time saiu do trilho, não está com aquela ideia tão clara como estávamos antes. As derrotas fazem com que nosso time fique um pouco mais acelerado, não tomando as decisões são claras dentro de campo. A mudança de técnico foi drástica, mas não temos que pensar no que passou. Não pensamos que não temos o que provar. Queremos ganhar tudo, voltar a vencer, e serei o primeiro a não dormir pensando no que aconteceu.

O camisa 16 ainda falou acerca das alterações táticas atuais:

- Não é fácil mexer, mas é importante analisarmos com uma frieza. Com o Jorge, jogávamos no 4-4-2, no 3-5-2, no 4-3-3, no 4-2-3-1 com mudanças de peças e mudamos o time campeão inúmeras vezes. Isso não é desculpa. A desculpa está nos detalhes táticos que temos que corrigir. Precisamos ser frios nas decisões, ter calma e não ter pânico, não ficar louco.