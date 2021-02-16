'Não é a imagem que queremos dar', diz Griezmann após goleada do PSG sobre o Barcelona

Nesta terça-feira, o Barcelona somou mais uma goleada para o seu currículo nas últimas partidas decisivas de Champions League. Dessa vez, o Barça perdeu por 4 a 1 para o Paris Saint-Germain no Camp Nou. Após a partida, Antoine Griezmann lamentou o resultado.
Veja a tabela da Champions League- Eles foram superiores, tivemos oportunidades, mas não fizemos o nosso melhor jogo. Não é a imagem que queremos dar. Precisávamos fazer um jogo quase perfeito e não fizemos É difícil marcar quatro gols em casa - disse Griezmann após a derrota para o PSG.
- Vamos a Paris para tentar passar a eliminatória, mas sabemos que é complicado - concluiu Griezmann, que não marcou no Camp Nou nesta terça-feira.
O meia holandês Frenkie de Jong também falou após a goleada do Paris Saint-Germain por 4 a 1.
- Vamos tentar, mas será muito difícil - disse o jovem holandês, que tenta acreditar em mais uma remontada catalã contra a equipe francesa.