'Não é a imagem que queremos dar', diz Griezmann após goleada do PSG sobre o Barcelona

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Nesta terça-feira, o Barcelona somou mais uma goleada para o seu currículo nas últimas partidas decisivas de Champions League. Dessa vez, o Barça perdeu por 4 a 1 para o Paris Saint-Germain no Camp Nou. Após a partida, Antoine Griezmann lamentou o resultado.

Veja a tabela da Champions League- Eles foram superiores, tivemos oportunidades, mas não fizemos o nosso melhor jogo. Não é a imagem que queremos dar. Precisávamos fazer um jogo quase perfeito e não fizemos É difícil marcar quatro gols em casa - disse Griezmann após a derrota para o PSG.

- Vamos a Paris para tentar passar a eliminatória, mas sabemos que é complicado - concluiu Griezmann, que não marcou no Camp Nou nesta terça-feira.

O meia holandês Frenkie de Jong também falou após a goleada do Paris Saint-Germain por 4 a 1.