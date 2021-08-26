Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nantes x Lyon: onde assistir, horário e escalações do confronto da Ligue 1

Após três confrontos sem vitória no Campeonato Francês, Lyon enfrenta o Nantes fora de casa em busca de placar positivo...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 18:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 18:06
Crédito: JEFF PACHOUD / AFP
Nesta sexta-feira, o Nantes recebe o Lyon em sua casa, o Stade de la Beaujoire, na cidade de Nantes, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Francês. O confronto terá início às 16h (de Brasília), e é vital para as duas equipes no início da Ligue 1.
Veja a tabela do FrancêsO Nantes já obteve as três experiências possíveis no início deste Campeonato Francês. A equipe, nos três primeiros jogos do torneio, empatou, venceu e perdeu na Ligue 1, e atuará contra o Lyon após uma derrota para Stade Rennais.
O Lyon ainda não venceu nesta Ligue 1, e busca o seu primeiro placar positivo contra o Nantes. Em três partidas disputadas neste Campeonato Francês, foram dois empates contra Stade Brestois e Clermont Foot e uma derrota por 3 a 0 para o Angers.FICHA TÉCNICANANTES x LYON - Ligue 1 - 4ª rodada
Data e horário: 27/08/2021, às 16h (de Brasília)Local: Stade de la Beaujoire, em Nantes (FRA)Árbitro: Brisard JeromeAssistentes: Benjamin Pages e Alexis AugerOnde assistir: ESPN
NANTES (Treinador: Antoine Kombouare)Lafont; Appiah, Castelletto, Pallois e Traoré; Andrei Girotto, Chrivella, Coco, Blas e Simon; Emond.
Desfalques: Cyprien, Coulibaly, Limbombe, Augustin e Kader Bamba (lesionados).
LYON (Treinador: Peter Bosz)Anthony Lopes; Dubois, Da Silva, Lukeba e Emerson; Caqueret, Bruno Guimarães, Paquetá, Aouar e Toko Ekambi; Dembelé.
Desfalques: Shaqiri, Pintor, Adelaide (lesionados); Marcelo (afastado).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados