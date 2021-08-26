Nantes x Lyon: onde assistir, horário e escalações do confronto da Ligue 1

Crédito: JEFF PACHOUD / AFP

Nesta sexta-feira, o Nantes recebe o Lyon em sua casa, o Stade de la Beaujoire, na cidade de Nantes, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Francês. O confronto terá início às 16h (de Brasília), e é vital para as duas equipes no início da Ligue 1.

Veja a tabela do FrancêsO Nantes já obteve as três experiências possíveis no início deste Campeonato Francês. A equipe, nos três primeiros jogos do torneio, empatou, venceu e perdeu na Ligue 1, e atuará contra o Lyon após uma derrota para Stade Rennais.

O Lyon ainda não venceu nesta Ligue 1, e busca o seu primeiro placar positivo contra o Nantes. Em três partidas disputadas neste Campeonato Francês, foram dois empates contra Stade Brestois e Clermont Foot e uma derrota por 3 a 0 para o Angers.FICHA TÉCNICANANTES x LYON - Ligue 1 - 4ª rodada

Data e horário: 27/08/2021, às 16h (de Brasília)Local: Stade de la Beaujoire, em Nantes (FRA)Árbitro: Brisard JeromeAssistentes: Benjamin Pages e Alexis AugerOnde assistir: ESPN

NANTES (Treinador: Antoine Kombouare)Lafont; Appiah, Castelletto, Pallois e Traoré; Andrei Girotto, Chrivella, Coco, Blas e Simon; Emond.

Desfalques: Cyprien, Coulibaly, Limbombe, Augustin e Kader Bamba (lesionados).

LYON (Treinador: Peter Bosz)Anthony Lopes; Dubois, Da Silva, Lukeba e Emerson; Caqueret, Bruno Guimarães, Paquetá, Aouar e Toko Ekambi; Dembelé.