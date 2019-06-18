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Acusação de estupro

Najila Trindade volta a depor na delegacia de São Paulo

A modelo chegou ao prédio, no bairro de Santo Amaro, por volta das 11h40 e seguiu para uma conversa com a delegada Juliana Lopes Bussacos

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 18:29

Publicado em 

18 jun 2019 às 18:29
Najila Trindade Mendes de Souza, modelo que acusa o jogador Neymar de estupro Crédito: Reprodução/SBT
A modelo Najila Trindade, que acusa Neymar de agressão e estupro, voltou à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, nesta terça (18). Ela chegou ao prédio, no bairro de Santo Amaro, por volta das 11h40 e seguiu para uma conversa com a delegada Juliana Lopes Bussacos. Dessa vez, Najila foi acompanhada pelo advogado Cosme Araújo, que substituiu Danilo Garcia de Andrade.
Depois de registrar o boletim de ocorrência no dia 31 de maio, Najila fez exame de corpo de delito e foi ouvida no último 7. Na ocasião, ela se comprometeu entregar o aparelho celular até o dia 10 com a gravação do vídeo de sete minutos - a íntegra de um trecho de pouco mais de um minuto vazou no último dia 5 e mostra uma briga entre ela e o jogador no hotel entre os dias 15 e 16 de maio.
Até o momento, Najila não entregou o aparelho. Às 15h, a polícia confirmou que Najila ainda permanecia no local e não soube dizer se o celular foi entregue.
> Justiça emite mandado de busca e apreensão de celular de Najila

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