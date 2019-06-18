Najila Trindade volta a depor na delegacia de São Paulo

A modelo Najila Trindade, que acusa Neymar de agressão e estupro, voltou à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, nesta terça (18). Ela chegou ao prédio, no bairro de Santo Amaro, por volta das 11h40 e seguiu para uma conversa com a delegada Juliana Lopes Bussacos. Dessa vez, Najila foi acompanhada pelo advogado Cosme Araújo, que substituiu Danilo Garcia de Andrade.

Depois de registrar o boletim de ocorrência no dia 31 de maio, Najila fez exame de corpo de delito e foi ouvida no último 7. Na ocasião, ela se comprometeu entregar o aparelho celular até o dia 10 com a gravação do vídeo de sete minutos - a íntegra de um trecho de pouco mais de um minuto vazou no último dia 5 e mostra uma briga entre ela e o jogador no hotel entre os dias 15 e 16 de maio.