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Nada de perder o foco! Fluminense tenta corrigir erros e evitar desconcentração defensiva

Tricolor das Laranjeiras padece com gols no segundo tempo e, em especial, na reta final das partidas neste período de seis jogos de jejum...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 07:30
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
A seca de seis jogos sem vitórias do Fluminense deixou evidente o quanto a defesa tem de redobrar sua atenção principalmente no momento mais decisivo. Dos 11 gols sofridos neste mês de agosto, boa parte aconteceu na etapa final (principalmente a poucos minutos do fim das partidas). Na contagem regressiva para o confronto com o Bahia, pela décima-oitava rodada do Brasileirão, o desafio é de não esmorecer em nenhum momento.As hesitações começaram a acontecer contra o América-MG, no dia 7. O vacilo de Manoel que abriu um clarão para Ademir decretar o revés tricolor por 1 a 0 aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo. A situação dos tricolores ficou ainda mais delicada uma vez que o defensor e seu companheiro Luccas Claro não conseguiam fechar os espaços a cada avanço adversário e obrigavam o goleiro Marcos Felipe a agira cada momento.
Diante do Barcelona de Guayaquil, Nino voltou a formar a dupla de zaga com Luccas Claro. Porém, em meio à hesitação da zaga em uma bola alçada, Preciado marcou aos 23 minutos da etapa final. A três minutos do final, o tom de drama tomou conta do Maracanã quando Nino cometeu o pênalti que gerou o segundo gol adversário. Somente um gol de Fred (também na marca de cal) garantiu o 2 a 2 nos acréscimos.
Já no Beira-Rio, o Internacional balançou a rede tricolor na etapa inicial. O setor defensivo do Fluminense conseguia segurar as pontas mas, aos 13 minutos do segundo tempo, viu Edenílson marcar. O jogo caminhava para o empate quando novos momentos de desconcentração levaram à frustração: Edenílson e Guerrero aproveitaram brechas aos 47 e aos 49 no 4 a 2 colorado.
A dupla Nino e Luccas Claro também não conseguiu em Quito conter um Barcelona embalado pelo empate arrancado no Maracanã. A chance de ir à semifinal da Libertadores começou a se esvair com um gol de Mastriani em finalização à queima-roupa aos 27 do segundo tempo. Assim como no jogo de ida, quando o Fluminense empatou já era tarde para sonhar com a semifinal da Libertadores.
No jogo pelo Brasileiro, o Fluminense, já sob o comando de Marcão, saiu na frente do Atlético-MG com gol de Fred, de pênalti. As chances de ampliar o marcador chegaram a aparecer, mas a equipe não aproveitou e foi castigada. A sete minutos do fim, Eduardo Sasha marcou.
Pela Copa do Brasil, os gols da partida com o Galo aconteceram no primeiro tempo. Porém, tiveram um traço da desatenção do Tricolor das Laranjeiras. Após ter reagido com gol de pênalti de Fred, sete minutos depois a defesa não conteve tabela entre Nacho e Hulk e sofreu o gol do revés por 2 a 1 aos 48 minutos.
A hora é de não desconcentrar.

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