Nacional sinaliza interesse de comprar zagueiro Pedrão, do Palmeiras

Emprestado pelo Palmeiras ao Nacional de Funchal (POR), o zagueiro Pedrão, de 24 anos, deve ter seu passe comprado em definitivo pelo clube português. Em solo lusitano desde agosto de 2020, o defensor se firmou na equipe, sendo titular em 30 das 34 partidas do Campeonato Português. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal Record PT e confirmada pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.placeholderO zagueiro pertence ao Palmeiras desde 2017, após se destacar profissionalmente em 2016 vestindo a camisa do Água Santa, de Diadema. Trabalhado na base do Verdão, o zagueiro foi pouco utilizado no elenco profissional. Parte do grupo que foi campeão do Brasileirão em 2018, o jogador tem apenas duas partidas vestindo a camisa do clube.Com contrato até o final de 2022 com o Palmeiras, o empréstimo atual não foi o primeiro do jogador, que já defendeu as cores do América Mineiro na temporada 2019 e Athletico Paranaense, em 2020.
Último colocado na liga portuguesa, o treinador do Nacional, Sérgio Vieira, e os dirigentes do clube entendem que Pedrão poderá ser uma peça fundamental na temporada 2021/22, para disputa da Liga 2, a segunda divisão local. Em contato com a reportagem, a diretoria do Palmeiras disse ainda não ter recebido nada oficial vindo da equipe lusitana. O contrato de empréstimo do zagueiro vigora até dia 30 de junho.