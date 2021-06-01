Nacional sinaliza interesse de comprar zagueiro Pedrão, do Palmeiras

Emprestado pelo Palmeiras ao Nacional de Funchal (POR), o zagueiro Pedrão, de 24 anos, deve ter seu passe comprado em definitivo pelo clube português. Em solo lusitano desde agosto de 2020, o defensor se firmou na equipe, sendo titular em 30 das 34 partidas do Campeonato Português. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal Record PT e confirmada pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.placeholderO zagueiro pertence ao Palmeiras desde 2017, após se destacar profissionalmente em 2016 vestindo a camisa do Água Santa, de Diadema. Trabalhado na base do Verdão, o zagueiro foi pouco utilizado no elenco profissional. Parte do grupo que foi campeão do Brasileirão em 2018, o jogador tem apenas duas partidas vestindo a camisa do clube.Com contrato até o final de 2022 com o Palmeiras, o empréstimo atual não foi o primeiro do jogador, que já defendeu as cores do América Mineiro na temporada 2019 e Athletico Paranaense, em 2020.