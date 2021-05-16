Nacho faz gol de joelho, Real Madrid vence o Athletic Bilbao fora de casa e segue na briga pelo título espanhol

O Real Madrid segue na briga pelo título espanhol. Neste domingo, o time merengue visitou o Athletic Bilbao no País Basco, e a equipe de Zidane venceu por 1 a 0. O gol foi marcado pelo zagueiro Nacho Fernández, já na etapa final. O resultado levou os Blancos aos 81 pontos.
PRIMEIRO TEMPO MORNOA etapa inicial foi pouco movimentada no Estádio San Mamés e as equipes foram para o intervalo empatando sem gols. O Real Madrid teve o controle da partida, ficou com a posse de bola, mas não conseguiu criar boas chances. Apostando em contra-ataques, o Athletic Bilbao tentou sair em lances rápidos.
SEM QUERER TAMBÉM VALENo segundo tempo, o Real Madrid continuou pressionando em busca do gol, e ele veio aos 22 minutos. Após escanteio, a bola sobrou para Rodrygo na entrada da área e o brasileiro rolou para Casemiro. O volante cruzou rasteiro na segunda trave e a bola bateu no joelho de Nacho para morrer no fundo do gol.
POR POUCONa reta final, o Athletic Bilbao se lançou ao ataque e o zagueiro Mikel Vesga quase fez um belo gol. Sozinho, o camisa 6 recebeu cruzamento na medida dentro da área, cabeceou com estilo, mas a bola passou rente à trave de Courtois e foi para fora.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Real Madrid chegou aos 81 pontos e permanece na segunda colocação. O time de Zidane quase assumiu a liderança, mas a vitória do Atlético de Madrid, com gol nos minutos finais, deixou tudo como no início da rodada.
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Espanhol, a última da competição, o Real Madrid encara o Villarreal, em casa. O Athletic Bilbao, por sua vez, visita o Elche.