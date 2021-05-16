  Nacho faz gol de joelho, Real Madrid vence o Athletic Bilbao fora de casa e segue na briga pelo título espanhol
futebol

Nacho faz gol de joelho, Real Madrid vence o Athletic Bilbao fora de casa e segue na briga pelo título espanhol

Equipe de Zidane não faz jogo brilhante, mas consegue vitória importante para continuar sonhando com título na última rodada. Merengues precisarão de tropeço do Atlético...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 15:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 15:27
Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
O Real Madrid segue na briga pelo título espanhol. Neste domingo, o time merengue visitou o Athletic Bilbao no País Basco, e a equipe de Zidane venceu por 1 a 0. O gol foi marcado pelo zagueiro Nacho Fernández, já na etapa final. O resultado levou os Blancos aos 81 pontos.
+ Veja a tabela da La LigaPRIMEIRO TEMPO MORNOA etapa inicial foi pouco movimentada no Estádio San Mamés e as equipes foram para o intervalo empatando sem gols. O Real Madrid teve o controle da partida, ficou com a posse de bola, mas não conseguiu criar boas chances. Apostando em contra-ataques, o Athletic Bilbao tentou sair em lances rápidos.
SEM QUERER TAMBÉM VALENo segundo tempo, o Real Madrid continuou pressionando em busca do gol, e ele veio aos 22 minutos. Após escanteio, a bola sobrou para Rodrygo na entrada da área e o brasileiro rolou para Casemiro. O volante cruzou rasteiro na segunda trave e a bola bateu no joelho de Nacho para morrer no fundo do gol.
POR POUCONa reta final, o Athletic Bilbao se lançou ao ataque e o zagueiro Mikel Vesga quase fez um belo gol. Sozinho, o camisa 6 recebeu cruzamento na medida dentro da área, cabeceou com estilo, mas a bola passou rente à trave de Courtois e foi para fora.
+ Final da Copa da Inglaterra tem público de 21 mil torcedores em Wembley; veja as imagens
SITUAÇÃOCom a vitória, o Real Madrid chegou aos 81 pontos e permanece na segunda colocação. O time de Zidane quase assumiu a liderança, mas a vitória do Atlético de Madrid, com gol nos minutos finais, deixou tudo como no início da rodada.
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Espanhol, a última da competição, o Real Madrid encara o Villarreal, em casa. O Athletic Bilbao, por sua vez, visita o Elche.

Tópicos Relacionados

real madrid
Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

