Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nação BRB FLA: parceria entre Flamengo e banco digital bate a marca de 100 mil contas abertas
futebol

Nação BRB FLA: parceria entre Flamengo e banco digital bate a marca de 100 mil contas abertas

O número foi registrado seis meses depois do lançamento do banco digital, fruto de um acordo para patrocínio master iniciado em julho...

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 17:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2021 às 17:31
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Através da assessoria de imprensa, o Flamengo informou que o programa "Nação BRB FLA", banco digital lançado pelo BRB em parceria junto ao clube, bateu a marca de 100 mil contas abertas na última sexta-feira (8). O número foi registrado seis meses depois do lançamento do banco digital, fruto de um acordo iniciado em julho. - Chegar a 100 mil contas abertas em apenas seis meses de vida mostra que estamos no caminho certo, oferecendo uma plataforma digital com produtos de identidade personalizada, programa de relacionamento e experiências exclusivas aos torcedores do Flamengo. Mostra, ainda, a força da marca do Mais Querido e do engajamento de seus torcedores - afirmou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Com o banco digital, o BRB está presente em mais de 60% dos municípios do país e em todos os continentes, segundo sublinha o clube, que salienta ainda que o "Nação BRB FLA", através de seis diferentes tipos de cartão de crédito, foi responsável por 500 mil transações em 2020. Um dia após o fim do vínculo com o Banco BS2, em 1º de julho do ano passado, especificamente, o Flamengo apresentou o Banco de Brasília (BRB) como patrocinador master, em evento realizado na Gávea, para o triênio 2020-2022.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados