Nação BRB FLA: parceria entre Flamengo e banco digital bate a marca de 100 mil contas abertas

Através da assessoria de imprensa, o Flamengo informou que o programa "Nação BRB FLA", banco digital lançado pelo BRB em parceria junto ao clube, bateu a marca de 100 mil contas abertas na última sexta-feira (8). O número foi registrado seis meses depois do lançamento do banco digital, fruto de um acordo iniciado em julho. - Chegar a 100 mil contas abertas em apenas seis meses de vida mostra que estamos no caminho certo, oferecendo uma plataforma digital com produtos de identidade personalizada, programa de relacionamento e experiências exclusivas aos torcedores do Flamengo. Mostra, ainda, a força da marca do Mais Querido e do engajamento de seus torcedores - afirmou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Com o banco digital, o BRB está presente em mais de 60% dos municípios do país e em todos os continentes, segundo sublinha o clube, que salienta ainda que o "Nação BRB FLA", através de seis diferentes tipos de cartão de crédito, foi responsável por 500 mil transações em 2020. Um dia após o fim do vínculo com o Banco BS2, em 1º de julho do ano passado, especificamente, o Flamengo apresentou o Banco de Brasília (BRB) como patrocinador master, em evento realizado na Gávea, para o triênio 2020-2022.