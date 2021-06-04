Nação BRB Fla: banco digital supera nova marca e inicia contagem regressiva para 1 milhão de contas

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Nação BRB FLA, banco digital do BRB em parceria com o Flamengo, superou nesta semana a marca de 800 mil contas abertas. A velocidade do crescimento, em apenas 11 meses desde o lançamento, impressiona. No último mês, por exemplo, foram cerca de 300 mil contas abertas.

+ Quem será o sucessor? Veja as alternativas de Ceni para repor a saída de Gerson no FlamengoO banco digital já está presente em 4.389 municípios brasileiros, nas cinco regiões, e em 39 países, distribuídos por todos os continentes. Nas redes sociais, o banco digital celebrou a nova marca e iniciou a contagem regressiva para a marca de 1 milhão de contas. + Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!