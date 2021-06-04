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Nação BRB Fla: banco digital supera nova marca e inicia contagem regressiva para 1 milhão de contas

Número é registrado 11 meses depois do lançamento do banco digital, fruto de um acordo do Flamengo com o patrocinador master
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LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 15:30

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 15:30

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Nação BRB FLA, banco digital do BRB em parceria com o Flamengo, superou nesta semana a marca de 800 mil contas abertas. A velocidade do crescimento, em apenas 11 meses desde o lançamento, impressiona. No último mês, por exemplo, foram cerca de 300 mil contas abertas.
+ Quem será o sucessor? Veja as alternativas de Ceni para repor a saída de Gerson no FlamengoO banco digital já está presente em 4.389 municípios brasileiros, nas cinco regiões, e em 39 países, distribuídos por todos os continentes. Nas redes sociais, o banco digital celebrou a nova marca e iniciou a contagem regressiva para a marca de 1 milhão de contas. + Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O patrocínio master da BRB rende aos cofres do Flamengo um valor mínimo garantido de R$ 32 milhões por ano. A parceria, no entanto, prevê uma remuneração variável caso o lucro do Nação BRB Fla seja maior que R$ 64 milhões durante o período. Com o número de contas cada vez maior, a chance do clube receber essa renda extra aumenta.

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