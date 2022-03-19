Na véspera da semifinal, Vasco faz treino aberto à torcida em São Januário

Na manhã deste sábado, véspera do segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco realizou um treino aberto para a torcida em São Januário. O evento foi confirmado pelo clube nesta sexta, após uma forte mobilização da torcida. A direção, inclusive, mudou o local do treino do CT para o estádio.TREINO COM MUITA FESTAOs treinos começaram às 9h30 da manhã, ainda com os portões fechados, para a realização de trabalhos táticos. Inclusive, funcionários do clube tiveram que deixar o estádio por um tempo. Muitos torcedores chegaram bem cedo e já formavam fila desde 8h da manhã. Às 10h30 os portões foram abertos e uma multidão começou a entrar. A torcida fez muita festa, entoando cantos de apoio, levando bandeiras, bateria e teve até bandeirão.

JOGADORES RETRIBUINDO O CARINHOApós o fim dos treinos, o time do Vasco foi agradecer aos torcedores que estiveram presentes. Ainda depois dos treinos, Nenê, Gabriel Pec, Anderson Conceição, Zé Gabriel e Yuri voltaram e jogaram camisas para a torcida. O camisa 10 era um dos mais animados com a festa e chegou a distribuir autógrafos, tirou fotos com crianças e cantou junto com a multidão.

O zagueiro Anderson Conceição também curtiu a festa e comentou sobre o apoio da torcida após a atividade:

- Todo esse apoio e confiança é o que vamos procurar transferir para dentro do campo. Sabemos da dificuldade do jogo, mas temos que retribuir ao que o torcedor fez hoje. Esse apoio da torcida do Vasco não é de agora. Sempre estiveram nos momentos difíceis, e agora, eles vão nos ajudar muito para essa guerra de amanhã - disse o defensor em entrevista à TV do Vasco.

NOVOS DONOS IMPRESSIONADOSOs membros da 777 Partners, futura investidora da SAF do clube , estiveram presentes no treino e puderam acompanhar de perto a festa vascaína. Um deles era o colombiano Juan Arcinegas, que também falou sobre o apoio:

+Vasco conta com o apoio da torcida para o jogo de domingo

- Não é um treino normal. O ambiente é de outro mundo. Nunca vi algo assim. Quero que o torcedor vá ao Maracanã amanhã e vamos ganhar. A recepção foi incrível e estamos muito agradecidos.​

​Arcinegas ainda falou sobre como conhece a torcida do Vasco desde sua infância:

- Conheço a torcida desde pequeno. São muito loucos e fazem muito barulho. Agora pude ver pessoalmente - completou.

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O Vasco entra em campo contra o Flamengo amanhã, às 16h, no Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais do Carioca. O Cruz-Maltino perdeu na ida por 1 a 0 e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à decisão.