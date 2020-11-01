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futebol

Na Série C, Vila Nova tropeça e Santa Cruz agradece

Igualdade sem gols entre o time goiano e o Remo deixaram o clube do Recife ainda mais tranquilo na ponta do Grupo A...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 20:01

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 20:01

Crédito: Douglas Monteiro
No fim de semana onde foi disputada a Rodada 13 do Campeonato Brasileiro da Série C, não bastasse o Santa Cruz "sobrar" diante do Imperatriz por 6 a 1 no Maranhão, o time do Recife ainda teve como resultado favorável o fato dos dois concorrentes diretos no Grupo A se anularem no jogo entre Vila Nova e Remo.
Nesse domingo (1), goianos e paraenses empataram por 0 a 0 no Onésio Brasileiro, fato que fez o Santa abrir seis unidades de vantagem na liderança da chave. No outro grupo, por sua vez, o Ypiranga venceu por 2 a 1 o São Bento e, com o revés do Brusque por 3 a 1 diante do Ituano, os gaúchos cortaram parte da desvantagem, estando agora em segundo lugar com 24 pontos, três a menos do que os catarinenses.
Outros jogos da 13ª Rodada da Série C
31/10
Paysandu 1 x 1 Manaus
01/11
Ferroviário 0 x 1 TrezeCriciúma 0 x 1 Tombense​Boa Esporte 0 x 0 Londrina​Botafogo-PB 1 x 1 Jacuipense​Vila Nova 0 x 0 Remo
TABELA DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃO

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